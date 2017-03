Fortvilar over landets dyraste straumprisar

– Det burde jo vera slik at dei som har stor tilgang på straum betaler mindre, men her vert det jo gjort heilt motsett. Det er ei urimeleg avgift, seier Jorunn Eide Kirketeig.

For berre Hordaland har høgare kraftproduksjon enn Sogn og Fjordane, men det syner ikkje att på straumprisane. Nettleigeprisane er nesten 40 prosent høgare enn landsgjennomsnittet (sjå oversikt lengre nede i saka).

Forskjellen for ein bustad som bruker 20.000 kilowatt i året er på 12.000 kroner på billigaste og dyraste nettleige. Totalprisen vert avgjort av kor ein bur og kven som eig kraftnettet i området.

Dette er nettleige Ekspandér faktaboks Nettleige er prisen du betalar for å få overført straum til huset ditt.

Når du betalar for straum må du betale for to produkt: Ein kraftpris for straumen du kjøper av kraftleverandøren du har valt. I tillegg nettleige til det lokale nettselskapet for transport av straumen.

Nettleiga vert rekna ut i frå forbruk og er ikkje ei fast avgift.

Nettleiga skal gje nettselskapet inntekt nok til å dekke transport av straum, gitt effektivt drift, unytting og utvikling av nettet.

Det er nettselskapet sjølv som fastset nettleiga, men NVE kontrollerer at inntekta nettselskapet hentar inn gjennom nettleiga ikkje eg høgare enn det nettselskapet totalt har lov til å ta seg betalt frå sine kundar. Kjelde: Noregs vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Frustrerte kraftselskap

I Sogn og Fjordane vert det produsert straum nok til å forsyne 700.000 einebustadar eller halvannan million menneske. Mesteparten vert sendt austover eller eksportert, og for å finansiere kraftlinjer som er kraftige nok må kundane betale.

VIL HA PENGAR: Asgeir Aase i Sogn og Fjordane energi håper regjeringa kjem på bana med ei ordning som gjer at dei kan tilby like prisar på nettleige over heile landet. Foto: Ole-Andrè Rekkedal / NRK

– Det er urettferdig. Vi forsyner store deler av landet med vår straum, men det er kundane her som må betale for utbetringa av kraftnettet, trass i at dei ikkje spør etter det, seier Asgeir Aase, som er nettsjef i Sogn og Fjordane Energi.

Ei av hovudårsakene til at nettleiga er dyrare i kraftfylket Sogn og Fjordane er dei store avstandane og terrenget.

– Det er fire gangar så mange meter nett per kunde her som i dei sentrale austlandsområda, seier Aase.

Men at det kostar meir burde ikkje vera tilfellet, meiner leiar i Sogn og Fjordane Energiforening, Arild Horsevik.

OPPGITT: Arild Horsevik er leiar i Sogn og Fjordane Energiforening og forstår godt kundane sin frustrasjon over auka nettleigeprisar. Foto: Kjell Arvid Stølen / NRK

– Kraftnettet er ein del av infrastrukturen i Norge, på same måte som vegane. Vegavgifta er lik uansett kor ein bur og slik burde det vore for nettleige også, seier Horsevik.

– Vi har stor produksjon av straum og må bygge ut sentralnettet for å transportere det vidare til andre. For det vert vi straffa i alle baugar og kantar, og det er blodig urettferdig, legg han til.

Prisoversikt nettleie per fylke Ekspandér faktaboks Oversikten er inkludert moms og forbruksavgift. Prisene er oppgitt i øre per kilowatt. Sogn og Fjordane 71,2

Nord-Trøndelag 62,4

Møre og Romsdal 59,7

Telemark 59,0

Vest-Agder 57,6

Aust-Agder 57,6

Buskerud 55,8

Rogaland 54,4

Oppland 54,2

Hedmark 53,8

Landsgjennomsnitt 53,6

Nordland 53,6

Vestfold 52,7

Hordaland 52,5

Sør-Trøndelag 52,4

Østfold 51,6

Oslo 50,5

Akershus 50,3

Troms 40,3

Finnmark 38,0 *) Nordland, Troms og Finnmark er fritatt for mva

**) I tillegg kommer forbruksavgift.

Følgende kommuner er fritatt for forbruksavgift:

Karlsøy, Kvænangen, Kåfjord, Lyngen, Nordreisa, Skjerøy og Storfjord.

***) Finnmark er fritatt for forbruksavgift. Kjelde: NVE sin oversikt over nettleigeprisar.

– Rekningane er uforståelege

NRK har vore i kontakt med fleire som har uttrykt frustrasjon over at nettleiga utgjer ein dobbelt så stor kostnad som straumforbruket på rekninga. Årsaka til det er at nettleiga ikkje er ein fastpris, men er utrekna i øre per kilowatt.

– Eg har ikkje klart å lese det ut frå rekninga eg har fått, at nettleiga vert påverka av forbruket. Det burde selskapa kommunisert tydlegare, seier Jorunn Eide Kirketeig.

Seksjonssjef i NVE, Torfinn Jonassen. Foto: Stig Storheil / NVE

Prisen på nettleiga vert sett av kraftselskapa sjølve, men dei vert regulert av Noregs vassdrags- og energidirektorat (NVE).

– Nettleiga dekker lokale kostnadar og må stå i stil med kraftselskapa sine utgifter. Å få ein standar pris for heile landet er eit politisk spørsmål, seier seksjonssjef i NVE, Torfinn Jonassen.