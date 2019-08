Flyr rett over vindmøllene

Ein ny rapport frå Norsk institutt for naturforsking syner at fugletrekka langs norskekysten går rett over den planlagde vindmølleparken på Bremangerlandet. No krev aksjonsgruppa mot utbygging at konsesjonen vert trekt tilbake. Aksjonsleiar Jørund Nygård fryktar det vil få store konsekvensar når millionvis av fuglar skal passere området.