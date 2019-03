Fleire stengde fjellovergangar i løpet av natta

Til NRK opplyser Statens vegvesen at riksveg 52 over Hemsedalsfjellet er opna. E134 over Haukelifjell er open for fri ferdsel.

– Når vinden løyar så opnar me dei kanskje ein etter ein. Men nøyaktig når det blir er usikkert. Me må sjå på vêrprognosane korleis dette utartar seg, seier Jan Marøy, trafikkoperatør i Statens vegvesen.

Akkurat no er stoda slik: