Fallskjermulukke i Loen

– Ei alpin rednings- og klatregruppe skal ta seg opp til vedkomande, opplyser operasjonsleiar Arve Samsonsen til NRK klokka 15.45 søndag ettermiddag.

– Paraglidaren er i fjellsida under gondolbana, melder politiet klokka 16.00.

Politiet kan førebels ikkje seie noko om skadeomfanget.

Hekta seg i kabelen

Eit augevitne til ulukka som står på toppen av Hoven fortel til NRK at redningsmannskap firar seg ned til personen frå ei vogn som heng rett over ulukkesstaden. Augevitnet fortel at paraglidaren hekta seg fast i kabelen på gondolbanen kort tid etter at vedkomande sprang ut frå den faste hopplassen like ved restauranten og stasjonen til gondolbana på toppen av fjellet.

Gondolbana er stoppa

Vedkomande fortel at trafikken med bana er innstilt og at det står ein del folk på toppen som må vente på å kome seg nedatt. Det er elles fint ver og vindstille i området.

Gondolbana går frå Loen og opp på fjellet Hoven, 1000 meter over havet. Området er mykje brukt av både fallskjermhopparar, basehopparar og paraglidarar.