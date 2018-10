– Brannvesenet køyrte ein båt langs vinsjen. Først fekk dei ut ein person, også redda dei ut dei tre siste etterpå. Det verker som det går greitt med alle saman, seier operasjonsleiar ved Vest politidistrikt, Terje Magnussen til NRK.

Politiet fekk melding om at dei fire bebuarane ikkje kom seg ut klokka 3.40. Naudetatane har jobba i heile natt med å redde ut familien. Dei kom seg ikkje ut då Fortundalselva gjekk over sine breidder og fløymde inn i kjellaren.

MYKJE VATN: Fortundalselva går under vegen og bakarst ligg huset der dei fire var fanga av elva. Foto: Tage Skjåk Moen

Klokka halv ni søndag morgon fekk dei endeleg ut alle som var i huset.

Bergingsmannskapet prøvde fleire metodar for å redde ut dei fire i huset, men utan å lykkast.

– Vi har prøvde med traktor, ATV og andre ting, men det har ikkje fungert. No prøver vi ein brannbil med ein vinsj festa i eit tre på den andre sida for å føre fram ein båt slik at dei kjem seg ut, seier Magnussen.

Alt mannskap og utstyr er no på trygg grunn etter bergingsaksjonen.