GULLET GLAPP: Etter to bom på siste skyting, trudde Tarjei Bø at han var ute av medaljekampen i Minsk. – Tre bom er som regel for mykje på ein slik distanse, men slik forholda var så vart det mykje dårleg skyting, seier han etter EM-sølvet.

Foto: NRK