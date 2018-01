På riksveg 52 over Hemsedalsfjellet er det i 20-tida så vanskelege køyreforhold at det er berre tyngre køyretøy, dei over 7,5 tonn, som får vere med i kolonnene.

– Det er nok meir sannsynleg at vegen her går frå kolonnekøyring for tyngre køyretøy til stengt, enn den andre vegen, er beskjeden frå Vegtrafikksentralen i Bergen klokka 18.15.

Ein time tidlegare sa vakthavande Morten Hansen at folk må bu seg på at situasjonen blir stadig verre utover kvelden og natta.

– Det er venta at det blir verre enn dette også utover kvelden og natta. Så folk må vere obs på at dette er berre starten i høve vinden.

Trur mange har reist tidlegare på dagen

Tidlegare i dag kom Vegtrafikksentralen med ei klar oppmoding til folk som skal fjellovergangane søndag.

– Skal du over fjellet det neste døgnet, kan det vere lurt å komme seg av garde no, sa trafikkoperatør Roger Nedberge Hille ved Vegtrafikksentralen i Lærdal søndag føremiddag.

Det er ein kraftig sørleg vind i kombinasjon med nedbør det neste døgnet, som kan føre til stengde fjellovergangar.

Klokka 17.30 seier Hansen ved Vegtrafikksentralen at det ser ut til at folk har følgt oppmodinga.

– Dette har vore varsla ut, og det ser ut til at folk har reist tidlegare på dagen.

Åtvarar om vanskelege køyreforhold

Det bles tidleg søndag kuling på fleire av Meteorologisk institutt sine stasjonar i fjellet. Tidleg søndag ettermiddag vart det innført kolonnekøyring på riksveg 13 over Vikafjellet, og fleire av dei andre fjellovergangane har følgt etter.

Nedberge Hille ber reisande om å halde seg oppdatert på vegmeldingane.

VARSLAR: Trafikkoperatør Roger Nedberge Hille ber folk som skal over fjellet om å legge ut no. Foto: Jan Christian Jerving

– Vinden blir ikkje like kraftig på alle fjellovergangar. Filefjell ser ikkje ut til å få så mykje vind at dei blir stengde, les Nedberge Hille ut frå prognosane.

Derimot kan det bli både kolonnekøyring og stengingar på dei andre fjellovergangane, der sørleg vindretning tek meir. Meteorologisk institutt har åtvara om vanskelege køyreforhold på fjellovergangane i Sør-Norge.

Les også: Kallar inn ekstra mannskap for å vurdere uvêr

KOLONNE: Vikafjellet vart den første fjellovergangen med kolonnekøyring i dag. Første kolonnen gjekk frå Storehaugtunnelen klokka 1330. Foto: Statens vegvesen / Vegkamera

Ifølgje prognosane er det fare for nattestenging på Hol–Aurland. Den kraftigaste vinden er venta å treffe indre strok av Nordfjord, dermed er også Strynefjellet utsett.

– Her er det venta vind på over 20 meter i sekundet, så det kan fort bli problem, seier Nedberge Hille.

I Hordaland kan den kraftige vinden også få følgje for trafikken over Hardangervidda. Her har brøytemannskapa meldt tilbake til Vegtrafikksentralen i Bergen at det ut frå vêrprognosane kan bli kolonnekøyring frå klokka 19.

Slik er det på fjellovergangane

Klokka 1945 melder Statens vegvesen om følgjande situasjon på fjellovergangane i Sør-Norge: