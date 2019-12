Åtvarar mot vinterstorm i Sør-Noreg

– I morgon er det ikkje sikkert at du kjem over fjellet mellom Austlandet og Vestlandet, seier statsmeteorolog Magni Svanevik til NRK.

Ho og kollegaene hennar kan melde om at eit skikkeleg grisevêr er på veg mot både kystområda og fjellområda i Sør-Noreg.

Meteorologisk institutt har sendt ut gult farevarsel for Langfjella og kystområda heilt frå Nordmøre til Østfold med kraftig vind og nedbør.

– Vinden vil kome frå søraust og sør og det aukar på utover føremiddagen. Då er det opp i full storm på kysten og også mykje vind i fjellet, seier Svanevik.

Råkar både kyst og land

Uvêret vil etter kvart breie seg frå Vestlandet mot sentrale kyststrok i Agder, Telemark og rundt Oslofjorden. Men uveret vil også merkast godt i indre strok.

– Blir det like kraftig som vi trur, så kan det få konsekvensar for til dømes bryggeanlegg, seier statsmeteorolog Kristen Gislefoss.

Statens vegvesen førebur seg også på at det kan bli tøffe forhold langs vegane, både i låglandet og i høgfjellet.

– Når det er meldt slikt vêr, er det langt frå utenkeleg at det kan bli kolonnekøyring eller stengde fjellovergangar. Vi må sjå det an i morgon, men det kjem mellom anna an på vindretninga på fjellet, seier trafikkoperatør Katrine Kvåle ved Vegtrafikksentralen på Vestlandet.

Innstiller båtrute

Kraftig vind gjer at Norled må innstille nordgåande og sørgåande hurtigbåt mellom Selje og Bergen tysdag ettermiddag.

– Det er meldt like tøft, om ikkje tøffare vêr i morgon. Då er det naturleg at vi tar forholdsreglar og varslar om innstilte ruter i morgon, seier Bjørn Egil Søndenå i Norled.

Det dårlege vêret vil toppe seg utover tysdag kveld og natt til onsdag og meteorologane oppmodar no folk om å binde fast lause gjenstandar.

– Det blir kraftige vindkast, slår statsmeteorolog Magni Svanevik fast.