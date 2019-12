Det var like før klokka 07.30 at politiet fekk melding om at det var gått fleire steinras på E16 gjennom Nærøydalen.

Steinane har rasa frå oppsida av vegen ved Hemre, to kilometer frå Gudvangen sentrum.

E16 gjennom Nærøydalen er ein del av hovudfartsåra mellom aust og vest og kan no verta stengd i fleire timar.

– Det er ein stor stein, på storleik med ein personbil, fortel trafikkoperatør Ove Amundsen i Vegtrafikksentralen.

Det er kø frå raset og heilt ned til Gudvangen sentrum, ei strekning på to kilometer.

Politiet melder at ingen personar skal vera skadd eller sakna etter rasa.

NÆRØYDALEN: Raset har gått i Nærøydalen på fylkesgrensa mellom Hordaland og Sogn og Fjordane.

Skal vurdere rasfaren med helikopter

Både Vegvesenet og politiet har fått tips om ras på fleire stader, men det er vanskeleg å veta sikkert før det vert lyst, seier Amundsen.

– Me har mistanke om at det har rast på minst tre ulike stader.

Geolog skal undersøka fjellsida, men må venta på dagslys før dei kan gjera noko.

Vegvesenet skal gjera ei ny vurdering på staden klokka 11.00. Dei skal også undersøka fjellsida med helikopter.

– Dette kan ta heile føremiddagen, fortel Amundsen.

LANG KØ: Raset har gått ved Hemre i Nerøydalen, det er lang kø frå raset og ned til Gudvangen. Foto: Arne Veum

Lange omkøyringsvegar

Riksveg 13 over Vikafjellet er også stengd, så om du skal mellom aust og vest må du velja ein anna fjellovergang enn Filefjell og Hemsedal.

– Riksveg 13 via Hardangerfjorden og riksveg 7 over Hardangervidda er kortaste veg om du skal køyra rundt, seier Amundsen.

Også Sivletunnelen og Stalheimtunnelen på E16 mellom Voss og Gudvangen er stengd, for å hindra at bilistar køyrer ned i Nærøydalen.