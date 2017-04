– Får vi smitte vil det bli total nedslakting

– Om vi får smitte inn her så må vi i gang med full nedslakting. Fugleinfluensa er veldig smittsamt og det vil vi ikkje ha, seier Eilev Otto Rønnekleiv.

Påska er høgtid for eting av egg og kvar dag sett nordmenn om lag 4,6 millionar egg til livs. Men trekkfuglane er også på veg tilbake til Norge i desse dagar, frå område i Europa der det er fugleinfluensa.

Fugleinfluensa Ekspandér faktaboks Fugleinfluensa er en dyresykdom som skyldes et mutert virus hos dyr og som i mange tilfeller fører til døden. I sin opprinnelige form har den først og fremst rammet høns og ender.

I 2005 var det internasjonal redsel for at virusvarianten H5N1 kunne mutere videre på en slik måte at smitteoverføring fra menneske til menneske kunne finne sted.

Sykdommen, tidligere kalt hønseinfluensa og fjørfeinfluensa, ble først oppdaget i Italia tidlig på 1900-tallet.

5. og 6. januar 2006 ble tre søsken på 11, 14 og 15 år fra landsbyen Dogubayazit i Tyrkia bekreftet omkommet som følge av fugleinfluensa. Kilde: Wikipedia

Portforbod

Mattilsynet har innført portforbod for fjørfe for å hindra at norske fuglar får fugleinfluensa, og 31. mars utvida dei portforbodet til å gjelda fem nye fylke. Desse var Sogn og Fjordane, Møre og Romsdal, Hordaland, Sør-Trøndelag og Nord Trøndelag. 16 av landets 19 fylke har no portforbod på fjørfe.

Eilev Otto Rønnekleiv og kona Eva Kristin Rønnekleiv har 7500 høner som produserer om lag 7000 egg kvar dag, på garden sin i Hyen. Dei er ekstra forsiktige, for å unngå smitte.

– Vi er strenge på at berre husets folk får gå inn til hønene, og vi har sluser både på veg inn og ut. På den måten kan vi vera sikker på at vi ikkje drar med oss smitte, seier Eilev Otto.

Då NRK var på besøk på garden fekk vi ikkje gå inn til hønene, og under omvisinga på resten av hønseriet var det krav om skifte av sko for kvart rom ein gjekk gjennom.

Mattilsynet skriv på sine nettsider at portforbodet betyr at fuglar og fjørfe i fangenskap anten skal haldast innandørs, eller i utandørs innhegning med tett tak. I tillegg skal drikkevatnet til dyra skal vera behandla og at fôret ikkje skal kome i kontakt med villfugl.