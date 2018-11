– Det er oppdaget enda et ulvespor lenger vest. Det gjelder å være på vakt, og det krever sitt, sier leder i reinbeitedistriktet Skuohtanjárga siida, Mikkel Nils Sara.

For en måned siden ble en ulv skutt i Karasjok etter å ha drept 57 sau og reinsdyr.

De siste ukene har enda en ulv herjet i området. I går ble ulven skutt av Statens naturoppsyn (SNO) fra et helikopter etter oppdrag fra Miljødirektoratet.

– Gårsdagens ulv var en skikkelig sværing, og mye større enn det SNO skjøt for en måned siden, sier Mikkel Nils Sara. Foto: Mette Ballovara / NRK

De siste dagene er fire reinsdyr funnet drept over et stort område.

– Det kan godt være flere drepte reinsdyr, sier Magne Asheim i SNO.

Det betyr at mer enn 60 rein og sau er drept av ulv i indre Finnmark siden starten av oktober. Det er svært uvanlig med ulv i Finnmark.

ROVVILTANSVARLIG: Magne Aasheim er regionalt rovviltansvarlig for SNO i Finnmark. Foto: Eilif Aslaksen / NRK

SNO har funnet spor og kadavere i tre ulike reinflokker.

– Ulven ble felt fordi det er fare for store skader, og fare for at reinflokker blir blandet sammen. Ulven kommer fra finsk side, hvor den også har drept en del reinsdyr, sier Aasheim.

Reineren frykter en tid med mye ulv.

– Vi må nok være våken for ulv i vinter, sier Sara og legger til:

– Etter disse episodene har jeg begynt å tenke at det mulig er kommet en ny ulvetid i Finnmark.