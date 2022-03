– Vi kommer ikke til å samarbeide, for det går ikke. Det er helt umulig, sier Inga Biret Márjá Triumf (32).

Nylig fant mineralselskapet Arctic Minerals AB høye verdier av gull fra det tidligere gruveområdet Biedjovággi.

Triumf er reineier i Ábborášša reindistrikt, og reinen hennes har kalvingsområde i nærheten av den gamle gruven.

Kobber- og gullgruven ble nedlagt i 1995, men det svenske selskapet har lenge prøvd å gjenstarte den. Til lokalsamfunnets fortvilelse. Planene har blitt avvist to ganger av reindriftskommunen.

Kort om gruven i Biedjovággi Ekspandér faktaboks Kobber- og gullgruven var operativ 1970-1975, av statsselskapet A/S Sydvaranger Bidjovagge Grube A/S og 1985-1993 av finske Outokumpu Oy

Gruven ble besluttet nedlagt i 1993

Svenske Arctic Gold har i flere år forsøkt å gjenstarte gruvevirksomheten

I 2013 skriver de en pressemelding, om at de stopper all aktivitet i Norge

I 2019 fikk selskapet rett til utvinning av gull og kobber

Arctic Minerals er et nordisk gruveselskap med virksomhet i Finland og Norge, og er børsnotert i Stockholm. Selskapet har rundt 2000 aksjesparere.

– Det er trist, for reinbeitedistriktet vårt er fullt av unge folk, og vi kunne hatt en stor fremtid her. Men det er tungt når gruver og arealinngrep banker på døra hver dag.

Og nå banker det på døra, igjen.

100 arbeidsplasser

– Disse resultatene er eksepsjonelle, sier direktør i Arctic Minerals, Jonatan Forsberg, til NRK.

– I enkelte områder fant vi mer enn 10 gram gull per tonn. Det kan man sammenligne historisk med Biedjovággi, hvor man utvant to-tre gram gull per tonn, sier Forsberg.

Forsberg sier at ut ifra disse prøvene kan gruven være aktiv i minst 10 år, og sysselsette over 100 personer, kanskje flere hundre.

Hva er tidsplanen for hva som vil skje fremover?

– Til sommeren planlegger vi å gjennomføre ytterligere undersøkelser i Biedjovággi for å arbeide videre med de resultatene som vi nå har fått, sier Forsberg.

Gulleting i Biedjovággi i 2011. Foto: Liv Inger Somby/NRK

– Vi vil så klart ha en fin dialog, både med Kautokeino kommune, med reindriftsnæringen og alle andre interessenter som befinner seg i nærheten, sier Forsberg.

Ønsker ikke bråk i fødestuen

For Inga Biret Márjá er det uaktuelt å ønske gruveselskapet velkommen.

– De vil ha fin dialog med oss, men hva med reinsdyrene? Vi vet hva en gruve innebærer, og det går ikke hånd i hånd med reindrifta.

– I kalvingsområdet skal det være fredelig for reinflokken. Å bråke og kjøre gjennom fødestuen med biler er ikke bra, sier Triumf.

Inga Biret Márjá merker en reinkalv forrige sommer. Foto: Sondre Sandbakken / NRK

Det er snart 30 år siden den gamle gruven i Biedjovággi ble nedlagt, men Triumf ser fortsatt konsekvensene av den.

– Det er store sår etter gruven, som fortsatt ikke har grodd. Reinen stopper ikke der. Jorda er helt svart og vannene har en spesiell grønn farge. Det er ingenting som lever i de vannene.

Gulljakt kan ikke forsvares

Lederen for Natur og Ungdom peker på Fosen-dommen, hvor vindkraftutbyggerne har blitt dømt for å bryte urfolks rettigheter i et reindriftsområde.

– Vi kan ikke tillate gruvedrift for enhver pris, og slik prosjektet står i dag vil det gå hardt ut over sårbar natur og en allerede sterkt presset næring, sier Gina Gylver.

Gina Gylver Foto: Isabelle Dorothy Fuglevig Poole / Isabelle Dorothy Fuglevig Poole

Hun mener man må kunne si nei til prosjekter, som har alvorlige konsekvenser for natur og urfolk.

– Det finnes allerede mye gull på verdensmarkedet, som brukes til smykker og lignende. Det kan derfor ikke forsvares å rasere sårbar natur- og reindriftsområder på gulljakt, sier Gylver.

– Vi må slutte å se på urørt natur som bortkastet areal. Politikerne har et enormt ansvar for å ivareta disse ressursene for fremtidige generasjoner.

Blir ikke snakk om gruver

Ordføreren i Kautokeino, Hans Isak Olsen (Fastboendes liste), ønsker ikke å stille til intervju om gullfunnet. Han skriver i en SMS til NRK:

«Jeg har ikke fått informasjon om dette. Kommunen har ikke fått inn søknad fra selskapet. Det har i lengre tid vært kjent at området er fullt av mineraler. Utover det har jeg ingen andre kommentarer til saken på nåværende tidspunkt.»

Kautokeinos ordfører Hans Isak Olsen og varaordfører Isak Ole Hætta. Foto: Erlend Hykkerud / NRK

Varaordfører Isak Ole Hætta (V) er derimot veldig klar i sin tale.

– Vi har sagt klart og tydelig, vi som nå styrer kommunen og sitter i kommunestyret i denne perioden, at det blir overhodet ikke snakk om gruvedrift i Kautokeino.

Selv om mineralselskapet lover en langvarig drift og mange hundre arbeidsplasser, så lar ikke Hætta seg friste.

– Vi har vurdert at våre landområder er for dyrebare til å ødelegges, og at vi allerede har en stor næring her, reindrifta, som bruker områdene.