Her nyter ordføreren utsikten som han vil ofre for vindkraft

Det er Vindkraft Nord som står bak vindkraftplanene . Dersom de får konsesjon, vil det skape 3-400 arbeidsplasser i utbyggingsfasen som vil vare i seks til åtte år.

– I driftsfasen vil det i tillegg bli 100 permanente arbeidsplasser, hevder ansvarlig prosjektleder Harald Dirdal.

– Dette er kjærkomne arbeidsplasser, svarer ordfører Frank Martin Ingilæ i Tana.

TJENER GODT PÅ EIENDOMSSKATT: Stine Akselsen er ordfører i Lebesby som allerede er en kraftkommune med inntekter fra to vannkraftverk og en vindpark. Foto: Stian Strøm / NRK

Også lebesby-ordfører Stine Akselsen jubler.

– I tillegg til nye arbeidsplasser, vil vindmølleparken tilføre titalls millioner kroner i eiendomsskatt til de to kommunene, forteller Akselsen.

– Må utnytte muligheter vi har

Virksomheten vil skje i indre del av kommunene hvor det idag er få arbeidsplasser.

– For å skape ny virksomhet, er vi avhengig av å få utnytte de muligheter som ligger i området, sier Stine Akselsen.

Uberørt område

Foruten å være et vitalt reindriftsområde for et av Norges største reinbeitedistrikter, er dette også et populært utmarksområde.

Tanaordfører Frank Martin Ingilæ er selv en ivrig turgåer, og har også vært på toppen av Rásttigáisá. Fjellet som også betegnes som samenes hellige fjell, ligger ved Levajok og er Tanas og Lebesbys kommunes høyeste fjell.

Rásttigáisá HØYEST I ØST-FINNMARK: Kommunegrensen mellom Tana og Lebesby går nøyaktig via Rásttigáisás høyeste punkt. Foto: Stian Strøm / NRK Ekspandér faktaboks Finnmarks 13. høyeste fjell, på 1066 meter over havet. Fjellet ligger delvis i Lebesby kommune og delvis i Tana kommune, og fjelltoppen utgjør det høyeste punktet i begge kommuner. Bærer sagn om å være et hellig samisk fjell. Ifølge Store Norske Leksikon er fjellets stedsnavn dannet av det samiske mannsnavnet Rásti, og det nordsamiske begrepet for fjell; gáisá. Fra parkeringsplassen ved hovedveien ved Leavvajohka i Tanadalen, er det etablert en godt merket tursti helt opp til toppen av Rásttigáisá. Siste delen av turen er merket med rød maling på stein og små varder.



Fra fjelltoppen har man «milevidt skue», ifølge Varangerhalvøya Turlag. Ved klarvær kan man fra fjellets høyeste punkt se langt inn i nordlige deler av nabolandet Finland. Det er per 2016 lite naturinngrep å finne i områdene rundt Rásttigáisá. – Nord for Rásttigáisá ligger sannsynligvis noen av de mest ubesøkte områder i Norge, har tanaordfører Frank Ingilæ skrevet på Godtur.no. Kilder: Store Norske Leksikon / Varangerhalvøya turlag / Godtur.no / Wikipedia

– Nord for Rásttigáisá ligger sannsynligvis noen av de mest ubesøkte områder i Norge, mener ordføreren.

Men slik vil det ikke lenger bli dersom Vindkraft Nord får gjennomslag for sine planer.

Håper på god dialog med reindrifta

Tanaordfører er personlig generelt positiv til vindkraft.

– Dette er en miljøvennlig kraftproduksjon og representerer et nødvendig grønt skifte, svarer Ingilæ.

Leder i Norske Reindriftssamers Landsforbund (NRL) Ellinor Marita Jåma er skeptisk, og har bedt Vindkraft Nord skrinlegge prosjektet.

Men ordførerne i Tana og Lebesby tror at man gjennom god dialog og forhandlinger med berørte reinbeitedistrikter kan komme til gode løsninger.