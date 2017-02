Dette er Samerådets nye president

I 2017 er det hundre år siden samene holdt sitt aller første landsmøte i Trondheim. Årets Samekonferanse er den 21. i rekken etter at Samerådet ble grunnlagt i 1956. Her har konferansedeltagerne reist seg for å synge den offisielle samiske hymnen «Samefolkets sang».

Foto: Dan Robert Larsen / NRK