De første åpne homofile på Sametinget: – Kommet dit vi bør være

– Dette er jo egentlig ikke en stor sak. Det samiske samfunnet har kommet dit det bør være, sier nyinnvalgt sametingsrepresentant Runar Myrnes Balto (NSR) til NRK.

Han og Mikkel Eskil Mikkelsen er de to første åpent homofile som er valgt inn på Sametinget. Begge er fra det samme partiet Norske Samers Riksforbund (NSR).

Til nettstedet Gaysir, som først meldte om saken, hadde Myrnes Balto uttalt at dette viser at det samiske samfunnet er mer åpent og tolerant enn mange kanskje hadde trodd.

– Jeg tror ikke at legning er veldig viktig når folk skal stemme til sametingsvalget. De er nok mer opptatt av hva jeg mener om samepolitikk, sier Myrnes Balto.

– Viktig med synlighet

NSR gjorde et brakvalg til Sametinget i år, og ble største parti. Både Mikkelsen og Myrnes Balto kommer fra samme valgkrets – Vesthavet valgkrets. Her fikk NSR hele 44 prosent oppslutningen.

VARA: NSRs Anne Henriette Hætta Reinås er 1. vara til Sametinget. Hun har blant annet jobbet med den samiske festivalen Márkomeannu, og vært opptatt av åpenhet som tema. Foto: Vaino Rensberg / NRK

– Jeg skal ikke spekulere for mye i det, men det kan hende at vi har kommet litt lenger når det kommer til åpenhet om seksuell legning i vårt område enn i andre områder. Men jeg tror egentlig det er heller tilfeldig at både jeg og Mikkel Eskil kommer fra samme valgkrets, sier Myrnes Balto til NRK.

Han sier at hans seksuelle legning ikke har vært til hinder for hans politiske karriere. Tidligere har Runar Myrnes Balto vært politisk rådgiver for sametingspresidenten.

– Jeg tror det er viktig at også skeive blir valgt inn på Sametinget, det er en viktig representasjon med synliggjøring, sier Mikkel Eskil Mikkelsen til nettstedet Gaysir.

Nærmest et ikke-tema

I tillegg til Mikkelsen og Myrnes Balto, så er åpent skeive Anne Henriette Hætta Reinås valgt inn som 1. vara til Sametinget.

For bare 10–20 år siden var det å være homofil nærmest et ikke-tema flere steder i det samiske miljøet.

Det nye Sametinget åpnes offisielt 11. oktober 2017.