– Vi har valgt å bo her i Hervik på grunn av helsen min, men mandag måtte jeg ringe 113 og bli kjørt med ambulanse til sjukehuset i Haugesund.

Lillian Soma Øvregård ble værende i to døgn på sjukehuset, derav ett døgn på hjerteovervåkningen. Om innleggelsen skyldes et migreneanfall, et lite slag eller stress, har ikke legene funnet ut av.

Lillian Soma Øvregård er ikke det eneste som sliter.

En rekke naboer til Tysvær vindpark, både i Hervik og andre nærliggende bygder, forteller om alvorlige helseplager og mangel på nattesøvn som følge av høy støy fra vindturbinene.

Lillian Soma Øvregård og flere av naboene sliter med å få sove om natten. Foto: Håkon Mannsåker / NRK

NRK har vært i kontakt med flere som må leve med søvnproblemer og helseplager.

Mange kvier seg for å komme hjem fra jobb, og noen har tatt inn på hotell i helgene for å få nok søvn. Andre har tilbrakt ettermiddagene i Haugesund, mens noen har bedt om å få slippe å ha hjemmekontor under pandemien.

For å klare å sove, er det flere som bruker øreklokker eller ørepropper.

Hører ikke TV-en

– Om kvelden hører du gjerne ikke TV-en. Du lurer jo på hvor gale det blir. Får vi sove, blir vi vekket. Det høres ut som en båt som står og stanger i sjøen. Det er en intens dur som aldri stopper, beskriver hun.

Andre sier at de opplever støyen som lyden av en buss, et fly eller et helikopter.

– Naboer forteller om hjertebank, høyere puls og husdyr som blir urolige og stresset. Hverdagen blir forringet, sier Øvregård.

Den høye støyen fra vindturbinene har gjort hverdagen ulidelig for 38-åringen de siste månedene.

Naboene til Tysvær vindpark er fortvilet over situasjonen. Lillian Soma Øvregård (t. v.) sammen med Hildegunn Flengstad, som bor i samme område. Flengstad leder lokallaget i organisasjonen Motvind. Foto: Håkon Mannsåker / NRK

– Jeg føler jeg bor i et fengsel. Jeg er så dårlig at jeg ikke orker å komme meg vekk herfra. Jeg blir sjuk av være i mitt eget hus. De tre dagene jeg var innlagt, hadde jeg ikke migrene. Det første som skjedde da jeg kom hjem, var at migrenen kom tilbake, sier Øvregård.

Vurderer pålegg om stopp mellom 19 og 07

Tysvær vindpark innrømmer at de har hatt et problem med flere av vindturbinene på Gudbrandsfjellet.

– Vi kjenner oss igjen i den beskrivelsen lokalbefolkningen gir, om at det er en tone som høres ut som en lastebil eller fly langt unna. Det er en frustrerende situasjon. Vi jobber beinhardt for å finne en løsning på støyen, sier Leon Eliassen Notkevich, daglig leder i Tysvær vindpark.

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har gitt vindparken frist til klokken 16 mandag med å finne en løsning. Hvis ikke, varsler NVE at de vil vurdere å pålegge midlertidig stans på fem av elleve vindturbiner fra klokken 19 til 07 alle dager.

– Vi har hatt dialog med NVE over lengre tid, og vedtaket kommer ikke overraskende på oss, sier Eliassen Notkevich.

Vindkraftanlegget har allerede, av hensyn til plagene som naboene er utsatt for, gjennomført støyreduserende tiltak den siste tiden.

Daglig leder Leon Eliassen Notkevich beklager støyen fra Tysvær vindpark, og sier han håper at problemene kan være løst i løpet av uken ved hjelp av oppdatert programvare. Foto: Gisle Jørgensen / NRK

– Det viktigste er å sørge for at folk får nattero. Det er også grunnen til at vi selv har innført midlertidige tiltak som redusert drift og stans i perioder.

Utbyggeren tror feilen ligger i programvaren fra leverandøren.

– Vi får en ny oppdatert software denne uken, og krysser fingrene for at dette er løsningen som vil få ned støyen permanent, sier Eliassen Notkevich.

Lillian Soma Øvregård. Foto: Håkon Mannsåker / NRK

For Øvregård er plagene blitt så store at familien på tre vurderer å flytte fra Hervik.

– Når det går så ille med meg, må vi jo vurdere å flytte. Vi har en gutt som går i første klasse, og vi ønsker ikke at han skal skifte skole. Men vi aner jo ikke hvor langt bort vi må for at jeg ikke skal bli dårlig, sier Soma Øvregård.