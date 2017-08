De borgerlige partiene kuttet fedrekvoten fra fjorten til ti uker. Det førte til at andelen fedre som tar mer enn ti uker har stupt. Nå lover Ap at hvis de vinner valget, skal pappapermen tilbake til fjorten uker. Endringen skal gjelde for barn som blir født etter 1. juli neste år.

–Jeg snakker av egen erfaring; du får et eget forhold til disse små når du har ansvaret alene, sier Støre.

Fedre som tar seg av barna sine er god likestillingspolitikk, mener han.

– Ingen arbeidsgiver skal kunne se på fedre med det spesielle blikket om at det bare skal være ti uker, sier Støre.

Bra å pushe far

Selv om pappakvoten er ti uker, er det fritt fram for fedre å ta mer. Men det er ikke så enkelt når det er mye å gjøre på jobb, mener Henning Engeskaug Karlsen.

IKKE SÅ ENKELT Å TA UT MER ENN KVOTEN. Henning Engeskaug Karlsen (tv) med sønnen Thorvald, møter Ap-leder Støre. Foto: Trond Lydersen / NRK

Selv tar han sine ti uker, resten går til mor. Økt pappaperm har han imidlertid sansen for.

– Jeg synes det er veldig bra å pushe far, sier han.

Reversering

– Av alle ting som Jonas Gahr Støre og Ap ønsker å reversere, er vel ikke dette den verste, sier leder for Høyres kvinneforum, Tina Bru.

Hun skulle gjerne sett at fedre tok mer pappaperm.

EN UTFORDRING HVIS KVOTEN BLIR FOR LANG, mener Tina Bru (H). Foto: Siv Sandvik / NRK

Bru snakker varmt for valgfrihet, ikke minst fordi det fortsatt er 24 prosent av fedrene som ikke tar permisjon i det hele tatt.

– Og når far ikke bruker kvoten, så mister familien den tiden, sier hun.

– Foreldrepermisjonen er først og fremst til for barnet, og jeg mener det er en utfordring at noen familier går glipp av verdifulle uker, hvis fedrekvoten blir for lang.