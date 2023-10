Vil investera 50 milliardar kroner i datasenter på Kalberg i Time

– Realisering av dette prosjektet vil føra til mange positive ringverknadar både i form av lokal verdiskaping, nye arbeidsplassar, kompetanseutvikling med meir, seier administrerande direktør i Green Mountain, Svein Atle Hagaseth.

Datasenterselskapet har i dag levert ein dispensasjonssøknad til Time kommune for første byggetrinn av eit datasenteranlegg på Kalberg.

Svein Atle Hagaseth er administrerande direktør i Green mountain. Foto: Green Mountain

På ein pressekonferanse i dag sa selskapet at dei er i dialog med ein stor internasjonal kunde som ønsker å etablera seg i nærleiken av nye Fagrafjell transformatorstasjon, eit viktig straumknutepunkt.

Green Mountain vil ikkje gå ut me kven denne kunden er. Men det skal vera snakk om eitt av verdas 20 største teknologiselskap og det er ikkje asiatisk.

Dei totale investeringane vil vera i overkant av 50 milliardar kroner. Green Mountain og kunden står for halvparten kvar.

Kvifor Kalberg? Ekspander/minimer faktaboks Kalberg blir rekna som ein svært gunstig lokasjon for kraftkrevjande industri. Statnett byggjer ein stor transformatorstasjon på Fagrafjell, som også ligg i Time kommune. Dermed blir nærliggjande tomter på Kalberg den staden i Noreg med best forsyningstryggleik. Datasenter produserer også spillvarme. Tilhengarane av utbygginga håpar at Kalberg kan bli eit sirkulært industriområde, der jordbruksindustri som biogassanlegg, drivhus og oppdrett kan dra nytte av overskotsvarmen frå datamaskinene.

– Vil gi minst 500 årsverk i 2027

Green Mountain garanterer for eit minimum av 500 årsverk i tilknyting til datasenteret når heile anlegget er fullstendig utbygd.

– Dersom det ikkje er meir enn 500 fast tilsette ved datasenteret, er me villige til å betala bøter til Time kommune, sa Hagaseth på pressekonferanse.

Kunden ønsker at første byggetrinn skal vera ferdig seinast i januar 2025. Mens siste byggetrinn skal vera ferdig i 2027.

– Det er samtidig vår uttalte ambisjon å bygga dette anlegget med lågast mogleg fotavtrykk i omgjevnadane, og skapa eit av dei mest berekraftige datasentera nasjonalt og internasjonalt, seier Hagaseth.

Nå håpar Hagaseth at kommunen vil behandla dispensasjonssøknaden raskt, og at det blir fatta eit vedtak mot slutten av november, slik at dei kan koma i gang med utbygginga like etter.

Men området som Green Mountain nå vil bygga på, utgjer 257 dekar med fulldyrka matjord. Og det er langt frå ukontroversielt på Jæren.

Bygger på matjord

Det var sommaren 2021 at eit knapt fleirtal i Time kommunestyre gjekk inn for å opna for datasenter og kraftkrevjande industri på Kalberg.

Området som blei opna for industri består av 1200 dekar med matjord, 284 av dei er fulldyrka. Og det var store protestar i forkant.

Ønsket om fleire arbeidsplassar, trumfa jordvernet, men kor mange arbeidsplassar det vil skapa er noko som har blitt heftig debattert.

I 2020 meinte mellom anna Lyse at det kunne vera snakk om så mykje som 60.000 årsverk over ti år.

Ordførar i Time kommune, Andreas Vollsund (H), på Kalberg. Foto: Willem Leendertse / NRK

– Det har vore mykje diskusjon om kor mange arbeidsplassar datasenter gir. Med Green Mountains planar er det ingen tvil om at denne etableringa vil bli den største arbeidsplassen i Time kommune dei neste år, uttalar ordføraren i Time, Andreas Vollsund i Høgre i ei pressemelding.

Han er svært positiv til planane som nå er lagt på bordet.

– Viss fleirtalet i kommunestyret går inn for dispensasjon vil dette få stor betydning for å bygge ny grøn næring i regionen, seier Vollsund.

Men kven kunden er, får politikarane i kommunen truleg ikkje veta før dei har fatta eit vedtak. Det uroar likevel ikkje ordføraren.

– Når dei går ut med at det er eit topp 20 teknologiselskap i verda, då er det ei seriøs bedrift som kjem. Og så seier dei at det ikkje er asiatisk, då utelukker du tiktok og kinesiske selskap og utfordringa i forhold til overvaking, seier Vollsund.