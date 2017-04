Vil ha bussene i regionen over på biodrivstoff

Med en prislapp på rundt 500 millioner kroner, ble biogassanlegget på Grødaland i Hå kommune åpnet på torsdag. Anlegget blir et av landets største for mottak av slam og matavfall fra privathusholdninger, industri og næringsliv. Her blir avfallet omgjort til drivstoff og gjødsel.

– Vi utnytter det som ellers ville blitt kastet til noe positivt, nemlig drivstoff, sier Kjell Øyvind Pedersen, administrerende direktør i gjenvinningsstasjonen IVAR.

Anlegget skal være med på å bidra i arbeidet med å oppfylle målene Norge har forpliktet seg til i henhold til klimaavtalen i Paris.

– Det er dette som er bærekraftig og en del av den omstillingen som samfunnet må ha fremover, sier Terje Halleland (Frp), konstituert statssekretær i Landbruks- og matdepartementet.

Skal bidra i klimadugnaden

Frem mot 2030 skal Norge redusere utslippene av klimagasser med 40 prosent. Slike biogassanlegg kan bli viktige for å kunne nå det målet, mener statssekretæren.

– Samtidig som vi klarer å gjøre det på en lønnsom og bærekraftig måte, der vi får ut et produkt som igjen kan selges og brukes på mange områder. Det kan gå til oppvarming eller transport, sier han.

Biogassanlegget på Grødaland: Ekspandér faktaboks Utbyggingen startet i 2014. Er i full drift i 2017.

Hele anlegget koster omtrent 500 millioner kroner. Enova har innvilget en investeringsstøtte på 52,2 millioner kroner.

Anlegget blir et av landets største.

Det vil også motta våtorganisk avfall fra industri og næringsliv.

Avfallet brukes til produksjon av biogass og biogjødsel. Kilde: IVAR

Vil ha med kollektivtransporten

Men, hvem som vil ende opp med å kjøpe biogassen som blir produsert her, er foreløpig ikke klart. Pedersen i IVAR har pekt på regionens kollektivtransport som en ønsket kunde, men fylkeskommunen i Rogaland er, ifølge Stavanger Aftenblad, ikke interessert i å bruke biogass som drivstoff på bussene.

– Det er ingenting galt med biogass, men vi er skeptiske til å la bussene på bussveien drives av det, sa samferdselssjef i fylket, Gottfried Heinzerling til Aftenbladet på tirsdag.

Likevel føler IVAR-sjefen seg trygg på at de vil finne gode løsninger for distribusjon i fremtiden.

– Hvis vi da ikke får solgt dette til bussflåten i regionen, så må det gå til andre formål. Det kan være alt ifra oppvarming, til drivstoff for andre eller eksport til andre regioner, sier Pedersen.