– Jeg sjekker at det er grønne tall og at pengene vokser, sier han og forteller at han hittil har tjent rundt 15.000 kroner på denne type sparing.

Unge voksne, som har kjøpt bolig, får ikke lenger skattefradrag gjennom boligsparing for ungdom. Regjeringens regelendring har som hensikt å være mer målrettet mot unge som ikke eier bolig.

Endringen er trolig én av årsakene til at unge dropper BSU til fordel for sparing i fond.

Joar Fossan Langeland (31) og samboeren kom seg inn på boligmarkedet i 2019. 31-åringen fra Sola kjøpte boligen, uten å bruke oppsparte midler fra BSU-kontoen.

Med den gamle ordningen kunne han ha fått skattefradrag i tre år til, til han ble 34 år. Han fortsatte derfor sparingen i BSU. Men da den ellers så gunstige spareordningen ble endret var det stopp.

– Jeg sluttet fordi skattefordelen forsvant, sier Fossan Langeland.

Fossan Langeland er ikke alene om å endre sparevanene sine. Han forteller at samboeren hans og mange i deres vennegjeng har gjort det samme.

Unge satser langsiktig

– Blant de eldste unge kundene, som tidligere sparte i BSU, de sparer ikke lenger i BSU. Antageligvis fordi de har kjøpt bolig og dermed ikke får skattefradraget. Nå vris den sparingen over til fondsparing. Det sier Maren Stangeland Oftedal som er produktsjef for sparing i Sparebank1 SR-Bank.

– Vi ser at unge voksne i aldersgruppen 18–34 spare mer i fond enn før, sier Maren Stangeland Oftedal, produktsjef for sparing, Sparebank1 SR-Bank. Foto: Odd Rune Kyllingstad / NRK

Det siste halvannet året, siden januar 2020 og frem til i dag, har antall kunder mellom 18–34 år med spareavtaler i fond i SpareBank 1 SR-Bank økt med 65 prosent.

Også i DNB, som er Norges største bank, merker de godt at unge har fått øynene opp for langsiktig sparing.

– Over halvparten av alle våre nye fondskunder er mellom 18–33 år, sier Behnaz Ganji som er investeringsrådgiver i DNB.

Hva tror dere er årsaken til det?

– Det er nok en snøballeffekt. Renten er historisk lav og vi ser at interessen for dette bare øker. Det er stor trafikk på diverse spareforum på blant annet Facebook, hvor unge utveksler råd og erfaringer, sier Ganji.

– Fondssparing ikke for alle

At flere unge nå endrer sparevanene sine og satser på fond, kommer derimot med et større ansvar, mener Ganji. Denne type sparing er ikke for alle. Det handler om å ha tid til å la pengene bli stående.

– Ja, tidshorisonten her er avgjørende. Fondsparing er ikke for dem som vil trenge penger raskt. En bør ha en egen bufferkonto med to ganger månedslønnen sin før en går i gang med å spare i fond. Markedet har gått veldig bra den siste tiden. Det er viktig å ikke la seg blende av slik det er nå, sier hun.

– Hvis du eier en bolig og fortsatt er under 34 år, så kan fondsparing lønne seg, sier Behnaz Ganji. Foto: Stig B. Fiksdal / DNB

At flere av de unge voksne, som eier egen bolig, har fått med seg endringen i BSU merkes også i DNB.

– Vi får ofte spørsmål fra kunder som; «Hva skal jeg gjøre nå når BSU-en ikke er så lukrativ lenger»? Svaret vårt da er at BSU på ingen måte er en dårlig løsning. Men, ja, den spareformen ikke er like lukrativ som før for dem som allerede har kjøpt sin første bolig, forteller Ganji.

Forberedt på røde tall

Hjemme hos Joar Fossan Langeland på Sola er laptopen åpen. Etter at han sluttet med sparing i BSU, vedgår 31-åringen at han nå bruker mer tid på å følge med på fond- og aksjemarkedet. Nå er han daglig inne og følger med på utviklingen.

– Her må du ta et aktivt valg i hvor du skal sette pengene. Det måtte du ikke med BSU-en, sier Fossan Langeland. Foto: Odd Rune Kyllingstad / NRK

Den unge spareren er også tydelige på at han er forberedt på at dette markedet både kan gå opp og ned. Han har et langsiktig mål med fondsparingen sin. Og er forberedt på at fondene han har investert i kan synke i verdi.