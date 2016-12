«Urd» raser innover vestlandskysten mandag ettermiddag og kveld.

To steder hadde orkan (over 32,6 meter i sekundet) i middelvind, vind målt over ti minutter, klokken 18: Eigerøy ved Egersund i Rogaland, og Røldalsfjellet i Hordaland, der målepunktet ligger 1370 meter over havet.

– Med 39,9 meter i sekundet er det det meste som er målt i dag, med unntak av at Røldalsfjellet også hadde 42 meter i sekundet klokken 02 i natt, opplyser Aurora Stenmark, vakthavende meteorolog ved Meteorologisk institutt.

TREVELT: Det er kommet en rekke meldinger om veltede trær og stolper som følge av ekstremværet. Sivilforsvaret i Hordaland rykket ut til denne trevelten i Storetveitveien i Bergen i 18-tiden. Foto: Roy Hilmar Svendsen / NRK

– Nå er det på oppadgående

Allerede ved 16-tiden var de aller fleste fergesambandene i Sogn og Fjordane og Hordaland innstilt. Det legger blant annet store begrensninger på trafikken på E39.

Flere ferger i Møre og Romsdal og Rogaland ligger også ved kai. I Kopervik i Rogaland skal en campingvogn ha blåst på vannet.

En rekke småflyplasser er stengt, og på Flesland er flere flyavganger innstilt, og blant fjellovergangene er det kun et fåtall det er mulig å kjøre på. Sjekk hvilke på NRK Trafikk.

– Nå er det på oppadgående her. Vi får inn en rekke meldinger om fergesamband som innstilles. Nå er vi inne i den fasen hvor jeg vil si at må du ikke kjøre bil – bli innendørs. Nå og i de neste timene, sier Hanne Norheim, trafikkoperatør ved Vegtrafikksentralen i Statens vegvesens region vest.

HEFTIG: Slik så det ut i Florø i Sogn og Fjordane tidligere i ettermiddag. Foto: Bård Siem / NRK

Og legger til at terskelen for hva man må, bør ligge svært høyt.

– For mitt vedkommende ville jeg ikke lagt ut på veien nå, med mindre det sto om liv og død. Folk kan gjerne tenke at den strekningen de har planer om å kjøre, ikke er blant de mest utsatte, men tenk om det er et tre oppi skråningen som er utsatt? Med den vinden og de vindkastene vi har nå, er det mye som kommer i bevegelse, sier trafikkoperatøren.

– Så hvis du skal i et julebesøk, og ennå ikke har kommet deg tid, tenk på hvor mye du egentlig må dit, eller om det faktisk er mulig å ta det senere i uken, sier Norheim til NRK i 16-tiden.

ISOLERT: Skyssbåten mellom Fedje og fastlandet måtte innstilles i ettermiddag. Dermed er øykommunen isolert. Du trenger javascript for å se video. ISOLERT: Skyssbåten mellom Fedje og fastlandet måtte innstilles i ettermiddag. Dermed er øykommunen isolert.

– Det verste kommer nå

Meteorologene har varslet full og tidvis sterk storm med vindkast på 35-45 meter per sekund og maksimal bølgehøyde på 20-25 meter.

Klokken 18 sier Frode Hassel, meteorolog ved Vêrvarslinga på Vestlandet, at den verste vinden kommer nå og i timene fremover.

– Vinden har dreid til nordvest vel en time før ventet, og på Flesland er det nå for eksempel vindkast på 25 meter i sekundet. Ved Liatårnet på Sotra har det vært kast på 42 meter i sekundet. Det er veldig værutsatt, men gir likevel en pekepinn på hvordan det er ytterst langs kysten og i utsatte strøk. Men det verste er fra nå av og noen timer fremover, sier Hassel.

Han venter at den verste vinden i Hordaland vil være forbi i 21-22-tiden mandag. Det vil si at vinden vil løye til sterk kuling eller liten storm. For Sogn og Fjordane skjer dette 1-2 timer tidligere, for Rogaland 1-2 timer senere, og for Agder 3-4 timer senere, ifølge prognosene.

– Betyr det at det for eksempel er trygt å bevege seg ut i Bergen klokken 22 i kveld?

– Man kan jo aldri gi noen garantier. Det kan jo falle ned et tre når som helst, hvis det kommer et siste lite kast som skulle til for å velte det. Men den verste vinden er i alle fall over da, sier Hassel.

Ifølge ham vil det gå noen timer utover morgendagen før «Urd» helt har passert Sør- og Østlandet, og er ute av landet.

STOR SJØ: På Viksøy i Sund på Sotra mandag ettermiddag. Foto: Kirsten Jacobsen

Politiet: – Nødetatene er klare for det som kommer

På Vegtrafikksentralen i vest er bemanningen økt med 50 prosent, forteller trafikkoperatør Norheim. Det samme gjelder nød- og beredskapsetatene.

– Vi er godt oppbemannet både ute og inne, og bruker i tillegg Sivilforsvaret mye. Vi har tett samarbeid med dem, helse, brann og kommuner, og skal være klar for det som kommer, sier operasjonsleder Terje Magnussen i Vest politidistrikt.

STORE BØLGER: Slik ser det ut på Sotra mandag ettermiddag. Du trenger javascript for å se video. STORE BØLGER: Slik ser det ut på Sotra mandag ettermiddag.

Trevelt og løse tak

Han forteller også om økt kapasitet på en del legevakter i distriktet. Men foreløpig, i 16-tiden, er det ikke kommet meldinger om at personer er kommet til skade.

– Det er en del løse takstein her og der, ledninger i veien og knekte stolper. Det er ikke de store tingene ennå, men det er jo tiltakende. Det er jo fra nå og utover det verste kommer, sier Magnussen klokken 16.

Klokken 17.15 kommer han med følgende oppdatering:

– Det er en del naturskader, men heldigvis bare mindre forhold per nå.

Klokken 19.15 har den økende vinden gitt enda flere meldinger til politiet.

– Det blåser godt, og nå kommer det inn en god del meldinger, særlig om løse takplater og trevelt. Men det er ikke kommet noen meldinger om personskader, sier Magnussen.

Vaktkommandør Arne Corneliussen ved 110-sentralen i Hordaland melder også om flere småhendelser med løse hustak.

– Det er også noen båter som har slitt seg, sier han.

Også blant brannmannskapene er det flere som er på jobb i dag enn på en vanlig andre juledag.

– Vi har økt opp med folk, og det kommer enda flere folk inn etter hvert som det tar seg opp. Vi satser på at vi er godt dekket, sier han.

