Helt konkret vil regjeringen dekke dokumenterte merkostnader til strøm på 50 prosent over 70 øre per kilowattime (ekskludert moms).

Ordningen skal være søknadsbasert, og gjelde fra desember i år til og med mars 2022.

Det skriver Landbruksdepartementet i en pressemelding.

– Regjeringen har tatt innspillene fra bransjen på stort alvor og har de siste ukene jobbet fram en ny og særskilt kompensasjonsordning for veksthusnæringen. Jeg er glad for at vi har fått på plass en slik ordning som hjelper veksthusnæringa i en vanskelig situasjon, sier landbruks- og matminister Sandra Borch (Sp) i pressemeldingen.

Sandra Borch, landbruks- og matminister (Sp). Foto: Dan Henrik Klausen

– Næringa har de siste årene kuttet 70 prosent av sine klimagassutslipp ved å gå over til fornybar energi. Det må ikke bli et tapsprosjekt at de har omstilt produksjonen i en mer miljø- og klimariktig retning, fortsetter hun.

Gir mer til husholdningene

Fredag ble det også kjent at regjeringen øker strømstøtten til husholdningene.

Det nye nå er at regjeringen tar 55 prosent av regningen for strøm som er dyrere enn 70 øre per kilowattime.

Husholdningene får altså mer enn veksthusnæringen.

Vurderer å trekke permitteringsvarsler

Gartnerieier Kåre Wiig på Jæren gikk tidligere i måneden ut og fortalte at de høye strømprisene har skapt en svært krevende situasjon for veksthusnæringen.

Han har blant annet sagt opp og permittert flere ansatte. Gartneriet måtte også kaste agurkplanter som kunne gitt en halv million agurker på nyåret.

I dag er han forsiktig optimist på vegne av næringen.

– Jeg må først lese forslaget grundig og se hva det innebærer. Men det ser veldig bra ut. Det oppleves som at vi får litt igjen for alt strevet vårt. Dette var en god julegave, sier han til NRK.

– Gartnerinæringen står i en alvorlig situasjon. Særlig med tanke på vinterproduksjon av grønnsaker. Myndighetene ønsker mer norskproduserte varer og da er dette gledelig å se, sier Wiig.

Nå vurderer han å trekke tilbake permitteringsvarslen som ble sendt ut til ansatte tidligere i desember.