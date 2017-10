Vegvesenet ber bønder frakte traktoren på lastebil

Frustrerte bønder, sinte bilister og livsfarlige forbikjøringer er et velkjent scenario over store deler av landet.

Det kommer til å bli enda flere traktorer på veiene framover. Både bønder og entreprenører bruker traktor, sier leder Anders Felde i Sogn og Fjordane Bondelag til Nationen.

Nå krever bøndene i fylket flere avkjøringslommer for å unngå køer og ulykker.

Ifølge Statistisk sentralbyrå er det registrert 275.157 traktorer i Norge. Antallet har økt med 10 prosent siden 2011. Samtidig blir det færre bønder, men de som driver videre, tar over for dem som legger ned. Det fører til lengre avstander til jorda og flere traktorer på veiene.

– Dette er litt av prisen vi må betale for å drive større. Det er ingen tegn i landbrukspolitikken og samfunnsutviklingen som tilsier at dette skal stoppe, sier Felde.

Men hvis bøndene er redde, må de vurdere om det er nødvendig å kjøre, mener Statens vegvesen. Vigdis Lobenz, leder for plan- og forvaltningsseksjonen i Statens vegvesen i Sogn og Fjordane, har tidligere anbefalt bøndene i fylket å la traktorene stå eller frakte dem på lastebiler. Det var avisen Firda som først omtalte saken.

– Hvis folk er redde eller bekymret for å kjøre traktor på trafikkert vei, må de jo vurdere hvor stort behovet er for å kjøre. Alle har ansvar for å vurdere trafikksituasjonen, sier Lobenz til Nationen.