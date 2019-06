Var konservativ homofob – ble Pride-leder

– Jeg går til dette arbeidet med stor glede og kjempemasse ydmykhet, sier Dagfinn Torp.

56-åringen ble nylig valgt til å lede årets Pride-arrangement i Haugesund – noe som hadde vært helt uaktuelt for 15 år siden.

På 80- og 90-tallet jobbet han som barne- og ungdomsarbeider for Karmsund Indremisjon på Haugalandet. Torp hadde på den tiden et svært konservativt syn på homofili.

– Det var synd, galt og skulle ikke eksistere, sier han.

Vil be homofile om unnskyldning

Dagfinn Torp har beholdt den kristne troen, men har likevel endret livssynet sitt radikalt. I indremisjonen møtte han flere unge mennesker med ulik seksuell orientering og kjønnsidentitet.

– Etter hvert fikk det meg til å innse at jeg måtte ta et oppgjør med meg selv og hvordan jeg behandler andre mennesker som sliter. Alt de vil er bare å bli akseptert.

Han innrømmer at han kjenner på dårlig samvittighet for måten han har snakket med og om homofile da han jobbet som barne- og ungdomsarbeider. Nå ønsker han å be om unnskyldning.

– Jeg var nok ganske hard i mine uttalelser den gang. Bare tanken på at det finnes flere mennesker som jeg har såret, gjør meg utrolig trist, sier Torp.

Ønsker flere trossamfunn til paraden

Leder i FRI, Ingvild Endestad, synes det er gledelig å se at Dagfinn Torp har endret mening.

– Når man blir kjent med mennesker og får oppleve det man frykter på nært hold, blir det ofte vanskelig å kunne forby og ta avstand fra dem, sier Endestad.

Leder i FRI, Ingvild Endestad, synes det er positivt at kristne organisasjoner er synlige på Pride, særlig overfor LHBTI-personer som har et behov for anerkjennelse fra kirken. Foto: Heidi Fjørtoft Klokk / NRK

Hun mener det er viktig for LHBTI-personer å bli anerkjent av sine egne trossamfunn, og ønsker flere religiøse grupperinger velkommen til Pride.

Sier nei til Pride

Den kristne organisasjonen Tro & Medier er blant dem som ikke blir å se i årets parader. Daglig leder Jarle Haugland begrunner sitt valg med at han er sterkt uenig i mange av sakene arrangøren FRI står for, som for eksempel sexkjøpsloven, surrogati og polygami.

Daglig leder i Tro & Medier, Jarle Haugland, mener det vil være problematisk for mange kristne å gå i Pride-tog. Foto: Kjetil Fyllingen / Tro&Medier

– Kampen mot hets av LHBTI-personer er svært viktig, men jeg kan ikke gå i tog som indirekte bidrar til å styrke FRIs ideologiske kamp. Det vil være en støttemarkering til en livsstil jeg ikke mener er godt for mennesket. Samtidig respekterer jeg selvsagt Torps valg, sier han.

Endestad mener Haugland trekker frem et uærlig argument for å ikke delta i paraden.

– Flere kristenkonservative nevner ofte våre mest kontroversielle saker, men de kunne like gjerne ha sagt retten til å gifte seg – som de heller ikke støtter. Pride-paraden handler ikke om å være enige i alle enkeltsaker, men å stå opp for like rettigheter for ulike mennesker og familier.