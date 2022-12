Utsendelsen av Takako (83) utsatt – UNE behandler saken på ny

Utlendingsnemnda (UNE) har besluttet å utsette iverksettelse av vedtaket i påvente av sin nye behandling av saken.

I praksis betyr det at hun ikke trenger å forholde seg til utreisefristen 28. desember, og nå kan bli i Norge til det kommer et nytt vedtak.

UNE forventer at nytt vedtak vil foreligge omkring månedsskiftet januar-februar.

Frem til dette tidspunktet oppholder hun seg lovlig i Norge, opplyser hennes advokat Alexander Nyheim Jenssen.

– Naturlig nok er vi veldig fornøyde med det, og tenker at det er en riktig avgjørelse, sier Nyheim Jenssen.

Fikk avslag på grunn av manglende sykeforsikring

4. januar 2021 søkte Takako UDI om såkalt oppholdskort som familiemedlem av EØS-borger, altså datteren.

26. november 2021 avslo UDI søknaden.

Takako Ellefsen var gift med norske Karsten Ellefsen i 43 år.

Enken, med en datter i Stavanger, fikk avslag på søknaden om opphold i Norge, fordi hun ikke har heldekkende sykeforsikring.

– Det er positivt at UNE forhåpentligvis ser at dette vedtaket er ugyldig, og at det er nødvendig å behandle saken på nytt. Vi får vente på hva resultatet blir, vi har enda ikke fått et nytt vedtak, sier advokaten.

Takako Ellefsen får et nytt vedtak fra UNE rundt månedskiftet januar-februar. Foto: Thomas Ystrøm / NRK

– Støtten har vært overveldene

Datteren Klara Johanne Ellefsen sier hele familien er takknemmelige for at de får være sammen i jula.

– Det var en god julegave til oss og familien, det er veldig gode nyheter. Mamma ble veldig emosjonell. Det kom noen tårer, sier datteren Klara Johanne Ellefsen.

Nå kan hun handle inn julemat og julepresanger for familien skal med sikkerhet få feire sammen.

Klara Ellefsen og familien kan endelig gjøre klart til jul. Nå vet de at de skal få være sammen i jula. Foto: Thomas Ystrøm / NRK

– Vi håper avgjørelsen blir bra. Vi ønsket en mulighet til å fortelle hele historien vår, og nå som vi har lagt frem all informasjon håper vi de bestemmer at hun skal få bli, sier datteren.

Hun sier at reaksjonene etter saken ble kjent har vært overveldene.

– Både kjente og ukjente som har lest historien har tatt kontakt, og vist sin støtte. Vi har følt oss veldig elsket. Vi kunne ikke kommet så langt uten støtten vi har mottatt.