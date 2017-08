Turistforeningen: – Lov å trosse værvarselet

– Den som sa at det «ikke finnes dårlige vær, bare dårlige klær» har ikke vært på tur på Vestlandet!

Det skriver Turistforeningen i kjølvannet av at Preikestolen og Kjerag ble «stengt» på torsdag. Også i helgen er det meldt store mengder nedbør.

Stavanger Turistforening minner om at oppfordringene om varsomhet er spesielt retta mot turister som har liten erfaring med norsk natur.

– Regnponcho og dårlige sko

Preben Falck. Foto: Erik Waage / NRK

– Advarslene er retta mot et internasjonalt publikum med regnponcho og dårlige sko, sier Preben Falck, daglig leder i Stavanger Turistforening.

Han vil ikke være med på at advarslene har vært for strenge, men vil samtidig trekke fram at det ikke er noen grunn til å sitte inne hvis en virkelig vil – og kan – ut.

– Turistnæringa har gjort det helt rett, og advarslene når fram. Så vidt jeg veit, var det ingen som gikk til Kjerag i går (torsdag). Vår informasjon er derimot beregna på medlemmer og andre friluftsfolk, sier han.

Været har vært, og kommer til å bli, ille i på Vestlandet. Men dersom du har godt utstyr og er vant til å være ute, er ikke dette «verre enn en vanlig vestlandssommer», ifølge Falck.

Verre vær høyere over havet

Han veit at mange sitter inne og avventer været, men mener det er mulig å få en fin tur hvis en unngår de høyestliggende rutene.

– Værforholdene avhenger av høyden over havet. Rutene vi anbefaler nå, går til hytter nær bilvei, og på stier som ikke er så høyt over havet, sier han, og legger til sin personlige favoritt (for øvrig litt høyere enn de andre rutene STF anbefaler).

– Hytta i Stranddalen. Der har vi det beste tørkerommet i Ryfylkeheiene.

Turistforeningen har følgende tips for alle som føler seg rusta til å trosse meteorologenes advarsler: