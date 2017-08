– Det blir bare verre. Stakkars dere

Onsdag morgen var det kraftig tordenvær på Vestlandet, og brannvesenet tror uvær var årsaken til at det begynte å brenne i et hus på Karmøy.

Marita Holgersen filmet et lynnedslag på Karmøy onsdag morgen.

– Jeg er litt over gjennomsnittet begeistret for den slags vær, så jeg var ganske oppspilt i dag tidlig, skriver hun i en melding til NRK.

Hun hang ut av vinduet for å filme mens det regnet.

– Men jeg tenkte også på at lynnedslaget var ganske kraftig, og jeg håpet det ikke hadde gjort stor skade, legger hun til.

– Veldig mye regn

I tilegg til lyn og torden, har nedbør preget været i deler av Rogaland det siste døgnet. Tirsdag kveld bøttet det ned i Stavanger. Gater og kjellere ble oversvømt, og brannvesenet måtte rykke ut til 20 leiligheter og hus med vannskader.

Selv om siddiser er vant med regn, syntes mange at det var uvanlig mye i går. Og det kan klimaforsker Elin Lundstad ved Meteorologisk institutt bekrefte.

– Det kom veldig mye regn. Mellom klokka 19 og 20 kom det 11 millimeter nedbør i Stavanger, sier hun.

Hun tilbyr en fattig trøst i det faktum at andre hadde det verre.

– I natt er det målt 33 millimeter nedbør på én time i Tønsberg.

Kraftig nedbør og haglkorn

Den kraftige nedbøren i går kveld gjaldt for områdene Eiganes og Gosen i Stavanger.

Anne Karin Raufoss på Raustein i Randaberg har tatt dette bildet av hagl som kom onsdag formiddag. Foto: Anne Karin Raufoss

Men i natt ble det også målt mye regn ved målestasjonen på Særheim i Klepp kommune.

– Der kom det 14,3 millimeter mellom klokka 01 og 02, sier Lundstad.

I tillegg kom det sporadiske haglbyger.

– Ikke alle målestasjoner registrerer hagl, men jeg ser at vi har fått et utslag på is og haglkorn på Sola klokka 03 i natt.

LES OGSÅ: Nå braker det løs over Europa

Venter mer av samme sort

Også de neste dagene kan Stavanger-området vente seg en værtype som inviterer til innekos.

– Det er ventet vanvittig kraftig nedbør på torsdag og fredag. Så det blir bare verre, dessverre, sier Lundstad, før hun kikker på prognosene for lørdagen og legger til:

– Det ser ikke helt bra ut da heller, med mye nedbør. Stakkars dere.

Årsaken til all nedbøren er et lavtrykk som nå beveger seg over hele landet. Grovt sett kan man derfor si at hele Norge får regn i morgen, forklarer Lundstad.

Traurig juli

Mange rogalendinger synes juli har vært nitrist. Juli hadde åtte sommerdager i år, altså dager med mer enn 20 grader.

Gjennomsnittstemperaturen var på 14,2 grader i Stavanger og Haugesund, og 13,8 på Obrestad.

Ifølge klimaforskeren var det ikke uvanlig kaldt til juli å være. Men nedbøren var «godt over normalen».

– I Egersund har det vært 90 prosent mer nedbør enn det pleier i juli, i Stavanger 31 prosent mer. Haugesund har 50 prosent mer, og Utsira har 88 prosent mer. Det er jo triste nyheter for dere, sier hun.

Og for virkelig å gni det inn: Stavanger hadde større prosentvis økning i nedbøren i juli enn det Bergen hadde.