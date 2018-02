Treåring lå under snøen i nærmere 45 minutter

– Kameratredning redder liv, det er sikkert, sier operativ leder i Rogaland Røde Kors, Fridtjof Voss. Han tråkket løype fram til familien på fire, og de tre andre som ble tatt av raset i Hunnedalen søndag.

–Den første regelen er å ikke bli tatt av ras, men skulle det først skje, er kameratredning det viktigste, sier Voss.

I dag er alle skrevet ut av sykehuset og hjemme igjen, men søndag ettermiddag var svært dramatisk for familien med far Stian Eriksen, mor og to barn på tre og sju år. Familien og de andre som ble tatt av raset, har bestemt seg for ikke å stille opp i media, men har sendt en detaljert beskrivelse av hva som skjedde.

Skulle egentlig hjem

Foto: Hilde Torgersen

Selv om veien var stengt, hadde familien fått beskjed om at det skulle være mulig å komme seg hjem med kolonne søndag morgen. De var på besøk i en hytte hos en annen familie, og faren i hytta sammen med sønnen på 17, fulgte familien ned til parkeringsplassen der kolonnen skulle starte.

Eriksen beskriver i pressemeldingen at 17-åringen drar pulken med treåringen oppi.

– Turen ble ganske hard på grunn av sterk vind og store mengder nysnø. Vel nede på parkeringen får vi beskjed om at det allikevel ikke blir kolonnekjøring. Vi anser turen opp til hytta igjen som for vanskelig med de barna vi har med oss, skriver Eriksen.

Søkte tilflukt i hytte

De søkte tilflukt en hytte ved parkeringsplassen. Men etter noen timer bestemmer de seg for å prøve å komme seg tilbake til hytta, en tur på 15 minutter til vanlig.

På vei opp, får de også følge av hytteeieren de søkte tilflukt hos. Han blir med for å tråkke opp spor til hytta.

Turen starter, og barna har det bra.

Så kommer skredet

– Vi går i tett rekke og starter på stigningen. Her er det en åtte meter høy voll på høyre side av oss . Det er her det skjer. Hele veggen løsner og skredet kommer mot oss .

De voksne er delvis begravet, mens sjuåringen er fullstendig begravet. Han blir raskt lokalisert, gravd fram, og brakt til en hytte i nærheten.

– Det leites på måfå etter de to siste savnede og etter nye 15–20 min finner vi gutten på 17. Han er bevisstløs og nedkjølt. Han våkner til liv etter noen minutter, og vi fortsetter letingen etter pulken.

– Det går nye 15–20 min før denne blir funnet. Sønnen på tre er blå, men gråter i det han blir dratt opp av pulken. Han har lagt under to meter snø i opp mot 45 minutter. Pulken har gjort at han har blitt skånet fra snøen, og trolig har han hatt luftlommer, skriver Eriksen.

Hyttenaboer og redningsmannskaper

Røde Kors kommer etter hvert til stedet, sammen med mannskap fra Norsk Folkehjelp og Roverspeidernes beredskapsgruppe. Alle blir tatt hånd om av hjelpemannskap lege fra redningshelikopteret. Alle blir fraktet med snøskuter og pulk til det ventende helikopteret som står klart ved Røde kors-hytta.

På Sola blir de overført i ambulanser, og tatt imot av traumeteam på sykehuset.

– 17-åringen har fått konstatert et lite brudd i ryggen. Alle de involverte er i dag utskrevet fra sykehuset og er hjemme igjen, skriver Eriksen.

Takker for hjelpen

– Familiene ønsker å takke fantastiske hyttenaboer som gjorde en uvurderlig innsats for å redde våre liv, uten de hadde nok ikke utfallet vært så godt som det er i dag.

– Vi retter også en stor takk til Røde Kors, Sea King og sykehuset for en fantastisk oppfølging, avslutter Eriksen.

Fortsatt stengte veier

Veien er fortsatt stengt i Hunnedalen, og Røde Kors-mannskapene er værfaste på hytta.

– Jeg skulle vært på jobb mandag, men foreløpig blir vi værende her, sier Voss. Han satser på at veien åpner igjen tirsdag.