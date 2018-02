Tre personer tatt av snøskred i Hunnedalen

En mor og hennes og to barn ble søndag ettermiddag tatt av et snøskred i Hunnedalen i Gjesdal kommune. Politiet fikk melding om skredet klokka 16.30.

Alle er frigjort fra snøen, opplyser operasjonsleder Brit Randulff i Sør-Vest politidistrikt. Barna er 3 og 17 år gamle.

De tre var med i et turfølge på til sammen sju personer som gikk på ski i området.

Politiet meldte først at skredet hadde gått ved Tonstad i Sirdal. De opplyste senere at skredet gikk cirka 500 meter fra parkeringsplassen til Tomannsbu i Hunnedalen.

Det har også vært en del forvirring knyttet til hvor mange personer som ble tatt av raset. Politiet meldte først at det var en voksen og tre barn som ble tatt av skredet. Senere ble dette endret til to voksne og to barn.

Søndag kveld skriver Sør-Vest politidistrikt i en pressemelding at det var en mor og to barn som ble tatt av skredet.

Gravde fram 3-åringen

Brannsjef Ivar Skreå i Sirdal kommune var på vei ut til ulykkesstedet sammen med mannskap fra brannvesenet. De fikk etter hvert beskjed om at alle de tre hadde kommet seg ut av snøen.

– Slik jeg har forstått det, ble alle tre tatt av skredet. Moren kom seg raskt ut av snøen, og hun klarte å grave frem det eldste barnet. Deretter har moren og 17-åringen klart å grave ut det yngste barnet fra snøen, sier han til NRK.

Politiet skriver i pressemeldingen at moren fikk hjelp til å grave fram barna. Hun ble selv halvveis nedgravd i snøen, mens de to barna ble fullstendig dekket av snøen.

– Hyttefolk kom til for å hjelpe og etter kort tid ble 17-åringen funnet. Vedkommende var da blå, men bevisst. Treåringen ble funnet klokka 16.53 og var våken. Familien ble brakt til en hytte for å varme seg, skriver politiet.

På grunn av det dårlige været, tok det tid for hjelpemannskapene å komme frem til hytta der de skadde befant seg.

De to barna er fraktet med redningshelikopter til Stavanger universitetssjukehus. De skal etter forholdene ha det bra.

Mye snø i området

Søndag ettermiddag har det gått minst fem ras på kort tid i Hunnedalen.

– Vi ber innstendig om at folk holder seg inne i hyttene sine, sier operasjonsleder Randulff.

Hun beskriver været i området som «forferdelig».

Fylkesvei 45 ved Øvstabø bomstasjon i Hunnedalen er stengt, og blir ikke åpnet søndag på grunn av rasfare.

Kim Sviland i snøskredgruppa til Rogaland Røde Kors var en del av redningsmannskapet som ble kalt ut av Hovedredningssentralen.

– Det er ikke vanlig at folk blir tatt av skred i Hunnedalen. Det er normalt ikke fare for skred i det området der skredet gikk søndag ettermiddag, sier han.

Sviland sier turfølget gjorde alt riktig da uhellet først var ute.

– I tillegg hadde de flaks, legger han til.

Førstkommende uke er det vinterferie i Rogaland og deler av Hordaland. Både Sirdal og Hunnedalen er populære for skiglade, og det har kommet store mengder snø i området denne uka.

Natt til fredag ble en hel bygd isolert etter snøras, og natt til søndag ble Ørsdalen isolert igjen.