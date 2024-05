Brødrene Ingebrigtsen skrev en kronikk i VG der de åpnet opp om bakgrunnen for den langvarige konflikten. De omtalte faren som voldelig og kontrollerende. Samme dag avviste advokat John Christian Elden alle påstander på vegne av Gjert. Kort tid senere kom Norges Friidrettsforbund med en uttalelse: – Norges Friidrettsforbund har som intensjon å sørge for trygge omgivelser og et sunt prestasjonsmiljø for våre utøvere, trenere, ledere og personer i støtteapparat. På bakgrunn av Jakob, Filip og Henriks uttalelser i dag vil vi ta ansvar for å skjerpe dette arbeidet, lød deler av den.