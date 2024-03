Saken oppsummert Ekspander/minimer faktaboks Utviklingshemmede Tor Inge Dahl ble slått ned og er nå fullstendig pleietrengende.

En mindreårig gutt er tiltalt for volden og rettssaken starter nå.

Tor Inge Dahl ble påført flere brudd i ansiktet, hodeskallen og blødning i hjernen.

Ifølge tiltalen mener statsadvokaten at volden er motivert av Tor Inges funksjonsnedsettelse.

Hvis gutten blir dømt for hatkriminalitet mot funksjonshemmede, vil det være den første dommen av sitt slag i Norge.

Bistandsadvokaten vil fremme et erstatningskrav på Tor Inge Dahls vegne. Oppsummeringen er laget av en KI-tjeneste fra OpenAI. Innholdet er kvalitetssikret av NRKs journalister før publisering.

– Han ligger bare i senga eller sitter i stolen. Han kan ikke kommunisere, og trenger hjelp til absolutt alt, sier Martin Dahl.

Han er broren til Tor Inge Dahl.

– Tor Inge har aldri gjort noe vondt i hele sitt liv. Han vil alle godt og har hele livet bidratt til å hjelpe folk, sier han.

En mindreårig gutt er tiltalt for grov kroppsskade mot utviklingshemmede Tor Inge fra Karmøy etter volden i august i fjor.

Her ble Tor Inge funnet bevisstløs. Bare 100 meter fra omsorgsboligen han bodde i. Han ble fraktet til Haugesund sjukehus og deretter Haukeland universitetssjukehus. Foto: Privat

NRK har prøvd å få en kommentar fra tiltaltes forsvarer Christina Marie Steensnæs Winsor, uten hell. Tidligere har hun uttalt til VG at klienten hennes erkjente voldsutøvelsen overfor politiet kort tid etter hendelsen.

– Han uttrykker fortvilelse over det han har påført Tor Inge Dahl og hans nærmeste, sier hun til avisen.

Havnet i koma

Før den grove hendelsen var Tor Inge en aktiv mann som gledet mange i bygda Vea på Karmøy der han bodde.

Etter overfallet havnet han i koma og ble fullstendig pleietrengende.

Dahl ble påført flere brudd i ansiktet, hodeskallen og blødning i hjernen.

– Livet hans er totalt forandret. Han er avhengig av hjelp døgnet rundt, sier broren.

Martin Dahl er broren til Tor Inge. Han ser frem til å få vite mer om hva som skjedde i forkant av volden mot broren. Foto: Gisle Jørgensen / NRK

Onsdag starter rettssaken mot gutten i Haugaland og Sunnhordland tingrett. Den skal gå over tre dager.

– Det blir tungt å følge rettssaken. Men det skal bli godt å vite hva som var foranledningen til hendelsen, sier bror Martin.

Håper retten dømmer for hatkriminalitet

– Jeg synes det er helt forferdelig. Han ble nesten drept fordi noen forakter at han har en utviklingshemning, sier leder Berit Vegheim i Stopp Diskrimineringen.

I påtalemyndighetens tiltale ble gutten tiltalt etter paragraf 274 e).

Straffeloven § 274 e) Ekspander/minimer faktaboks Grov kroppsskade straffes med fengsel inntil 10 år. Ved avgjørelsen av om kroppsskaden er grov skal det særlig legges vekt på om den har hatt til følge uhelbredelig lyte eller skade, sykdom eller arbeidsudyktighet av noen varighet eller sterk smerte, betydelig skade eller død, og for øvrig om den er motivert av fornærmedes hudfarge, nasjonale eller etniske opprinnelse, religion, livssyn, homofile orientering eller nedsatte funksjonsevne.

Ifølge tiltalen mener statsadvokaten at volden er motivert av Tor Inges funksjonsnedsettelse.

Hvis retten finner han skyldig i samme straffeparagraf vil det bli historisk, ifølge Vegheim.

– Hvis han dømmes for brudd på dette, vil det bli den første dommen i Norge om hatkriminalitet mot funksjonshemmede. Det er fordi alle disse sakene går som vold mot forsvarsløs person, sier hun.

Berit Vegheim er leder i Stopp Diskrimineringen. Hun mener volden mot Tor Inge Dahl er et eksempel på grov hatkriminalitet. Foto: Kaja Staude Mikalsen / NRK

Strafferammen er på over seks års fengsel.

– Forkastelig

Lederen i Stopp Diskrimineringen håper også at det blir mer fokus på at folk med tydelige funksjonsnedsettelser er et mål for forakt.

– Hatkriminalitet er et enormt stort problem. Det går under radaren både i offentligheten, hos politi og i domstolen, mener Vegheim.

Broren til Tor Inge sier saken blir enda verre dersom gutten faktisk slo ham ned på bakgrunn av funksjonsnedsettelsen.

– Det er helt forkastelig å gjøre det mot en person som har null evne til å forsvare seg, sier han.

Det har vært en tung periode for broren etter den grove voldshendelsen. Foto: Gisle Jørgensen / NRK

Vil fremme erstatningskrav

Benedicte Storhaug er bistandsadvokat for Tor Inge. Hun vil ikke gi noen kommentarer på hvorvidt de tror gutten blir dømt for hatkriminalitet.

Ettersom Tor Inge selv ikke er i stand til å delta i retten, sier hun at noen av søsknene vil representere han.

– Mange har en forventning om at det skal komme et rettsoppgjør og en reaksjon, sier Storhaug.

Bistandsadvokaten sier det vil komme et vitne fra sykehjemmet Tor Inge befinner seg på som kan bidra til å belyse konsekvensene for ham.

– Vi vil fremme et erstatningskrav på hans vegne. Han har blitt frarøvet det livet han hadde tidligere, sier Storhaug.

Feiret 60-årsdagen på sykehjemmet

Tirsdag fylte Tor Inge 60 år. Storfamilien samlet seg og feiret han på sykehjemmet han har vært innlagt på siden januar.

På hans tidligere bursdager har han gitt flesteparten av gavene og pengene til Ukraina.

Det har vært Tor Inges store hjertesak i flere tiår.