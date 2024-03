– Han erkjenner volden, sier Christina Marie Steensnæs Winsor.

Hun forsvarer den mindreårige gutten som har innrømmet at han slo ned Tor Inge Dahl på Karmøy i fjor sommer.

Han er 16 år gammel, men var 15 år da hendelsen fant sted.

I dag begynte rettssaken. Den avsluttes fredag.

Gutten er tiltalt for grov kroppsskade mot Dahl, som er utviklingshemmet.

Fornærmede ble fraktet til sykehus og havnet i koma. Nå har Dahl våknet, men han er fullstendig pleietrengende.

Dahl ble påført flere brudd i ansiktet, hodeskallen og blødning i hjernen.

I påtalemyndighetens tiltale ble gutten tiltalt etter paragraf 274 e).

Straffeloven § 274 e) Ekspander/minimer faktaboks Grov kroppsskade straffes med fengsel inntil 10 år. Ved avgjørelsen av om kroppsskaden er grov skal det særlig legges vekt på om den har hatt til følge uhelbredelig lyte eller skade, sykdom eller arbeidsudyktighet av noen varighet eller sterk smerte, betydelig skade eller død, og for øvrig om den er motivert av fornærmedes hudfarge, nasjonale eller etniske opprinnelse, religion, livssyn, homofile orientering eller nedsatte funksjonsevne.

Uenighet rundt skyld, motiv og følger

Ifølge tiltalen mener statsadvokaten at volden er motivert av Tor Inges funksjonsnedsettelse.

Forsvarer Winsor sier det er ingen uenighet rundt slaget.

– Men det er uenigheter rundt den subjektive skylden, motivet og følgene, sier hun.

Advokat og forsvarer Christina Marie Steensnæs Winsor. Foto: Gisle Jørgensen / NRK

Det er tre vitner til stede rettssakens første dag. Tiltalte, videoavhør av kompisen som filmet og vitnet som fant Dahl liggende bevisstløs.

Bevisstløs mann på bakken

I statsadvokat Arvid Maldes innledningsforedrag sa han at Karmøy ambulansestasjon fikk beskjed klokka 20 lørdag 12. august om en bevisstløs mann på bakken på Vea.

Politiet fikk også melding om at Dahl muligens var slått ned.

Politiet ankom klokka 21.40 samme kveld. Der kom de i kontakt med flere ungdommer, deriblant tiltalte.

Det ble iverksatt full etterforskning.

Her ble Tor Inge Dahl funnet bevisstløs på bakken. Foto: Privat

Hadde drukket alkohol

Mandag fikk et familiemedlem en video som viste at Dahl falt i bakken. I avhør erkjente tiltalte ingenting da.

1. september var det et nytt avhør. Tiltalte erkjente noe, men sa også at han ikke husket alt.

Malde sier tiltalte hadde vært på besøk hos en kompis og at de hadde drukket alkohol.

Påtalemyndigheten mener de kan bevise at tiltalte ba kompisen filme og at han deretter begår voldshandlingen.

– Slo ikke fordi han var utviklingshemmet

Tiltalte selv bekrefter å ha drukket alkohol.

– Jeg skulle ut og drikke med noen kompiser. Jeg dro til Vea og drakk der, sa han i retten.

Det han husker, stemmer ikke med andres forklaring, sier han.

– Jeg erkjenner delvis straffskyld. Jeg slo ham ikke fordi han var utviklingshemmet.

Dermed er han uenig i tiltalen om at volden var motivert av Dahls funksjonsnedsettelse.

Berit Vegheim i Stopp Diskrimineringen mener denne saken er et eksempel på grov hatkriminalitet. Hun håper retten følger tiltalen og dømmer gutten for hatkriminalitet.

Den 16-årige tiltalte sier han aldri hadde sett Dahl før.

– Jeg hadde aldri slått til ham eller noen andre om jeg hadde hatt hjernen på rett plass, sier han videre.

Tor Inge Dahl var en aktiv og blid mann som ville alle godt, ifølge broren Martin.

– Husker ikke

Han sier han ikke kan huske hendelsen.

– Jeg vil ikke at folk skal tro jeg er et monster. Det var ikke på grunn av hans tilstand jeg slo. Jeg tilstår. Jeg ser på bevisene og videoene at det må være meg, men jeg husker det fortsatt ikke.

I første avhør nektet han for å ha slått Dahl.

– Jeg så videoen og trodde jeg hadde andre klær på meg den dagen.

– Du kan ikke huske hendelsen eller si noe om hvorfor du slo. Er det korrekt? spurte aktor i retten.

– Ja, svarer tiltalte.

– Synes synd på ham

Slaget på Tor Inge Dahl ble filmet og delt i sosiale medier.

I retten ble videoen vist.

– Jeg synes synd på ham. Jeg skulle ønske jeg kunne gått tilbake i tid og endret på det, sier tiltalte i retten.

I forklaringen fortalte gutten at han hadde drukket alkohol før hendelsen og husker ikke selve slaget.

– Det er grusomt det som skjer, sier tiltalte etter å ha sett videoen i retten.

I avhøret av kompisen til tiltalte sier han at Dahl ikke hadde gjort noe utenom å ha sagt hei.

– Han kom mens vi satt på en benk ved skolen. Vi snakket litt med han. Han hadde med seg gulrøtter, sier han.

Han forteller at tiltalte ber han om å filme.

Det var da tiltalte slo Dahl ned.