– Det er gøy! Og artig!

Arianna, Arianne, Jenny, Emil, Karl og Kai bruker flere timer i uka i Stavanger tennisklubb. Og gjengen bidrar dermed sterkt til at idretten deres var en av de raskest voksende mellom 2016 og 2022.

Tennisen er kun slått av Norsk golfforbund. Det viser ferske tall fra Norges idrettsforbund.

Medlemstallene til Norges Tennisforbund økte med nesten 50 prosent i løpet av disse årene.

Og det er lite som tyder på at tallene er på vei nedover. Casper Ruud er nummer ni i verden, og ble før sommeren nummer to i French Open.

– Vi ser en helt klar Casper-effekt, sier president Lars Gjerdåker i Norsk tennisforbund.

Ser vi nå Casper Ruud-effekten av tennis i Norge? Foto: Bilder med tillatelse fra Discovery+

Også golf er en av idrettene som de siste årene har hatt en enorm oppsving. Og akkurat nå er bare Norges Fotballforbund større enn golfforbundet.

Ingen bevist sammenheng

Felles for både tennis og golf, er at Norge har to av de største profilene i sportene.

Nylig bidro Viktor Hovland sterkt til europeisk seier i golfturneringen Ryder Cup.

Likevel er det vanskelig å se noen sammenheng mellom profiler i idretter og hvorfor vi velger idrett slik vi gjør, ifølge forsker Marlene Folkestad Persson ved Oslo Met.

– Det er ikke noen, så vidt jeg vet, som har slått entydig fast at sportslig suksess i seg selv drar opp deltakelsen i den aktiviteten permanent, sier Folkestad Persson.

Viktor Hovland kan ha gjort golf mer populært hos nordmenn. Foto: Mads Thygesen / NRK

Hun har forsket på både idrett og ungdom.

– Men det er klart at noen idretter blir veldig synlige når noen gjør stor suksess, sier hun.

Andre gjør det imidlertid ikke. Persson trekker frem sandvolleyball, hvor Christian Sørum og Anders Mol ble verdensmestere i 2022.

– Så det handler nok kanskje mer om hvilke idretter som får medieoppmerksomhet og ikke. Det er kanskje dere som journalister bedre til å svare på, sier hun.

Hun trekker frem golf og tennis som idretter hvor man kanskje ikke helt har tatt ut potensialet i alle grupper og segmenter ennå.

– Men om kvinnelandslaget i håndball vinner nok et gull spiller ikke det noen rolle rekrutteringsmessig. Merittene har de fra før, sier hun.

Padelboom

Samtidig regner Norges Tennisforbund med at flere hundretusen nordmenn allerede har prøvd den relativt ferske sporten padeltennis.

Sporten er tatt opp i tennisforbundet, og har allerede fått rundt 3000 medlemmer.

Rundt omkring i Norge har det åpnet kommersielle padeltennisanlegg over en lav sko de siste årene.

– Padel er en fantastisk idrett, som har et lettere inngangsnivå enn vanlig tennis. Samtidig er det også lettere å begynne med padel, da man alltid spiller double, sier Gjerdåker.

InterPadel er en av de største norske kommersielle padeltennis-aktørene. De har flere sentre rundt omkring i landet, og er blant annet eid av Thor Hushovd og Bjørn Maaseide.

Padeltennis er med på å dra medlemstallene i Norges Tennisforbund opp. Foto: Hanne Rebecca Nilsen / NRK

Daglig leder ved InterPadel Bryne, Tommy Myhre, sier trøkket har vært enormt siden de åpnet i oktober i fjor.

– Trøkket er like stort som andre steder. Vi har hatt 3000 registrerte kunder siden vi åpnet. Men de som booker har jo tre andre med, så helt eksakt klarer vi ikke å måle, sier han.

– Men det har omtrent vært fullt hver dag hele vinteren. Det er ganske sykt.

– En jækla rikmannsgreie

Tennis har fra gammelt av rykte på seg for å være en rikmannssport. Slik er det ikke lenger. Nå spiller nesten «alle» en eller annen form for tennis.

Men mange som vokste opp på 90- og 2000-tallet forbinder kanskje tennis med boka og filmen «Mannen som elsket Yngve». Og sitatet «Tennis? I frelseren Jesu Kristi navn. Tennis? Har du fått AIDS eller?» av karakteren Helge Ombo.

– Jeg tror vel den frittalende, løgne krenkeren Helge Ombo ville hatt dårlige kår i dag, sier Tore Renberg til NRK.

Forfatteren av «Mannen som elsket Yngve» og mannen bak karakteren Helge Ombo, Tore Renberg. Helge Ombo var ikke fan av tennis. Foto: Thomas Ystrøm / NRK

Bokas forfatter Renberg tror likevel at synspunktene til karakteren Helge Ombo ville vært nokså like i dag, selv om tennis nå nærmest har blitt allemannseie.

– Han ville garantert ha synes tennis var en jækla rikmannsgreie.