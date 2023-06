Casper Ruud – Novak Djokovic 6–7, 3–6, 5–7

Det ble til slutt en overlegen seier for Novak Djokovic mot Casper Ruud. Djokovic hadde vunnet samtlige fire kamper mot Ruud før søndagens kamp, uten å tape et eneste sett.

Det er samtidig «kun» den tredje seieren til Djokovic i Roland Garros.

– Jeg synes vi skal starte med Novak. En ny dag og en ny rekord for deg. En ny dag hvor du skriver tennishistorie igjen. Det er vanskelig å beskrive hvor utrolig det er og hvor god du er. Hvilken inspirasjon du er for så mange ute i verden, sier Ruud i talen etter kampen.

Det var ord Djokovic satte pris på.

– Det er ikke fordi vi står her, men du er en av de beste personene på touren. Beste personlighet. Folk rundt touren, spillere, trenere, alle respekterer, verdsetter og elsker deg. Det er med god grunn, sier Djokovic.

– Jeg måtte si det først, for jeg føler virkelig det er viktig å merke seg det i dagens verden, når noen har virkelige menneskelige verdier og de rette livsverdiene. Du, ditt støtteapparat, faren din, trenerne dine, familien din - alle har vært kjempesnille mot meg og apparatet rundt meg. Du fortjener mye respekt og en stor applaus for det, sier Djokovic videre.

36-åringen beklaget også til Ruud for resultatet.

– Det var ikke den beste måten å avslutte på for din del, men du har hatt et par utrolige år her, med finale i fjor og finale i år. Du har spilt tre Grand Slam-finaler av de siste fem du har spilt. Det viser kvaliteten i tennisen din og jevnheten din. Jeg ønsker at du skal vinne mot alle du spiller mot, bortsett fra meg, sier Djokovic, til latter fra publikum.

GOD STEMNING: Casper Ruud var tidlig borte hos Novak Djokovic for å gratulere ham med seieren etter kampen. Foto: LISI NIESNER / Reuters

Historisk tittel for Djokovic

Seier i strake sett ble det også i Paris søndag for Djokovic, som dermed kunne juble for Grand Slam-tittel nummer 23 – én mer enn gruskongen Rafael Nadal.

Etter kampen var Nadal raskt ute på Twitter med en gratulasjon til Djokovic.

– Gratulerer med denne fantastiske prestasjonen. 23 er et nummer som det bare for noen år siden var umulig å tenke på, og du klarte det, skriver Nadal på Twitter etter finalen.

For Ruud er det hans tredje tap i en Grand Slam-finale, etter at han i fjor tapte finalene i Roland Garros og US Open, mot henholdsvis Rafael Nadal og Carlos Alcaraz.

Ruud takket også egen familie og støtteapparat etter tapet.

– Takk for all jobben dere gjør. Takk for at dere alltid blir hos meg, takk for at dere «pusher» meg. Ikke bare disse to ukene, men hele livet mitt siden jeg var en liten gutt. Det har vært en lang reise. Jeg er glad for å være tilbake i finalen i Roland Garros etter det som skjedde i fjor. Vi vil fortsette å jobbe hardt for å komme tilbake til finalen enda en gang.

VINNER: Novak Djokovic falt ned på grusen etter at kampen var avgjort. Foto: Beate Oma Dahle / NTB

Rystet Djokovic innledningsvis

Patrick Mouratoglou, som har trent Serena Williams til en rekke Grand Slam-triumfer, kalte det «den vanskeligste kampen i Novaks karriere». Det kunne nesten se slik ut. Da 21 minutter var spilt, lyste det 3–0 til Ruud på lystavlen.

«Det er ikke over ennå, Novak», ropte en fransk publikummer til unison latter fra stadion. Han fikk helt rett. Djokovic brøt tilbake og vant tiebreaket i første sett.

Oppgaven derifra ble enorm for Ruud: De 98 foregående kampene i Grand Slam-turneringer hvor serberen har vunnet første sett, har han også vunnet kampen, ifølge The Tennis Podcast.

Menn med flest Grand Slam-titler Ekspander/minimer faktaboks Novak Djokovic - 23 Rafael Nadal - 22 Roger Federer - 20 På kvinnesiden har Margaret Court 24, mens Serena Williams har 23. Williams og Djokovic er nå de to eneste med 23 Grand Slam-titler fra det som betegnes som «The Open Era».

– Hvis hvert poeng er sånn, så orker jeg ikke

Oppgaven skulle også vise seg å bli for stor for Ruud.

Andre sett fikk samme inngang som det første settet, men med motsatt mann i ledelsen. Djokovic brøt og gikk opptil 3–0 før Ruud slo tilbake. Resten av settet styrte han som han ville til 6–3.

– Hvis hvert poeng er sånn, så orker jeg ikke til slutt, ropte Ruud opp til pappa og trener Christian Ruud etter en ballveksling mot slutten av settet.

Etter at Ruud presset Djokovic på fysikken i det første settet, var det nemlig Djokovic som presset Ruud gjennom hele det andre settet. Med gode returer og vinner etter vinner, var Ruud tidvis sjanseløs.

KOM TIL KORT: Casper Ruud. Foto: Beate Oma Dahle / NTB

– For en tennisspiller. Han viser seg fra sitt aller, aller beste hjørne utover i kampen. Han starter med litt flere feil og Casper måtte ha det første settet. Når han ikke gjorde det, så er det denne klassespilleren som er best, sier Discoverys Ola Bentzen.

Nordmannen snakket flere ganger opp til egen boks, i søken etter en løsning på det gode spillet til Djokovic. Men den fant de aldri.

Det tredje settet ble jevnere og spillerne fulgte hverandre opp til 5–5. Da brøt Djokovic serven til Ruud blankt og fikk dermed muligheten til å serve hjem turneringen.

Det klarte han også, og kunne dermed juble for tittel nummer 23.