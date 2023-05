Leder i KrF og tidligere landbruksminister, Olaug Bollestad:

- Jeg er glad for at Bondelaget satt seg ned rundt samme bord som staten og fremforhandlet en avtale. Vi vil gjøre det vi kan for å bevare direkte forhandlinger mellom staten og jordbruket. Det er imidlertid viktig at staten er konstruktive forhandlingene og vi skulle gjerne sett at regjeringen strekte seg lenger. Men det er enda et stykke igjen til mål.

- KrF savner flere viktige tiltak for å bedre bøndenes familieliv. Unge trenger fremtidshåp for gården. Gården er en arbeidsplass, men også et sted barn vokser opp, derfor synes jeg det er synd at regjeringen ikke imøtegikk kravet om en engangsutbetaling på 50 000 kr til bønder som får barn.

-Jeg skulle gjerne sett et enda større løft for velferdsordninger som gjør at bonden har forutsigbarhet og trygghet når sykdom treffer, sier Olaug Bollestad.

Norges Bygdeungdomslag:

- Norges Bygdeungdomslag sier avtalen uten tvil vil avhjelpe den økonomiske situasjonen hos bøndene, men er tvilende til at avtalen skaper nødvendig tro hos ungdommen i næringa.

- Regjeringen viser vilje til å prioritere jordbruket, men dette er dessverre ikke nok for ungdommen som tviler på om de vil satse på et liv i jordbruket slik vi ser det. Vi hadde håpet staten var villige til å strekke seg lenger for å sikre framtida til norsk jordbruk sier en litt avmålt Henrik Nordtun Gjertsen, styreleder i Norges Bygdeungdomslag.

Rasmus Hansson, MDG:

– Det er høyst uklart om denne avtalen ivaretar jordbrukspolitiske mål. Sikrer avtalen 50 prosent selvforsyning? Stopper avtalen den kontinuerlige nedgangen i antall bruk og antall bønder? Er beregningsgrunnlaget for inntektsløftet riktig? Kuttes utslippene tilstrekkelig? Alt dette vil MDG følge opp når jordbruksavtalen skal behandles i næringskomiteen på Stortinget.

Geir Jørgensen, landbrukspolitisk talsperson i Rødt:

- Rødt reagerer på avstanden mellom kravet, med en ramme 6,9 mrd og enigheta på 4,15 mrd.

- Det er hårreisende at staten ikke kommer bøndene mer i møte. Sjølforsyninga i Norge er så lav at det er et beredskapsproblem, og en skikkelig inntekt for bøndene er en av mange ting som må på plass for å få opp norsk sjølforsyning. Dette er ikke nok for å skape optimisme i jordbruket, og gjør museskritt i jobben med å inntektsjamstilling og styrking av sjølforsyninga.

Ole Dolmseth, leder for Landbruksutvalget i Natur og Ungdom:

- En milliard mer til klima er et steg i riktig retning, men avtalen svikter helhetlig. Lokalprodusert mat er det viktigste klimatiltaket i landbruket, og med slike rammevilkår vil regjeringens mål om 50% selvforsyning forbli tomme ord.