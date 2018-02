Stoppet trafikken på E39 i en halv time

– Jeg fikk beskjed om at de hadde funnet en liten kattunge i Mastrafjordtunnelen. Så fikk jeg et bilde. Da ble det umulig å ikke gjøre noe, sier Inger Anette Lorentzen.

Inger Anette Lorentzen ble første reddende engel for Akims etter at politiet fikk tak i katten på bunnen av Mastrafjordtunnelen. Foto: Ole Andreas Bø / NRK

Bildet hun falt pladask for, viste lille Akims. Det ble et lykketreff for katten.

– Jeg vet at han hadde dødd der nede i tunnelen, så liten som han var, fortsetter Lorentzen.

Lorentzen legger til at det er sannsynlig at han har blitt satt ut der med vilje.

Hun mener det er umulig at en kattunge hadde forvillet seg ned dit på egen hånd.

Stanset all trafikk

Da katten ble oppdaget, tok vegvesenet fort grep. Til tross for at E39 mot Bergen er en av de mest trafikkerte veiene i distriktet, var de aldri i tvil.

– Vi tenker konsekvenser. I dette tilfellet kunne det oppstått farlige situasjoner om biler hadde forsøkt å svinge unna, sier Kristian Fauskan, trafikkoperatør i Vegtrafikksentralen Vest.

Han legger til at det var fare for både mennesker og katt. Tunnelen ble stengt i en halvtime mens politiet fikk tak i Akims.

Lykkelig i ny familie

Selv om Lorentzen var den politiet kontaktet for å få omplassert Akims, ble han ikke boende hos henne. Hans nye matmor er imponert over at hannkatten ikke forsvant i tunnelmørket.

– Det er utrolig at de så den svarte lille katten, sier Mari Linn Joakimsen.

Mari Linn Joakimsen ga Akims et permanent oppholdssted. Foto: Ole Andreas Bø / NRK

I likhet med Lorentzen klarte Joakimsen ikke å si nei da hun så bildet av kattungen.

Hun tror i likhet med Lorentzen at Akims ble satt ut for å dø, men priser seg lykkelig over at hverken katt eller mennesker ble skadet i tunnelen.

Det tok ikke lang tid før Akims fant seg til rette. Joakimsen hadde sett for seg å ha husregler, men de gikk fort ut vinduet.

– Nå gjør han som han vil, flirer hun, mens Akims slapper av under bordet.