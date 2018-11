Flere viktige olje- og gassfelt i Nordsjøen er stengt ned som følge av fregattulykken ved Stureterminalen på Øygarden i Hordaland.

Dette gjelder blant annet feltene Ivar Aasen og Edvard Grieg. Det var Dagens Næringsliv som først fikk dette bekreftet fra henholdsvis Aker BP og Lundin som er operatører på feltene.

– Vi er avhengig av å eksportere vår olje til Stureterminalen. Når den nå er stengt, er det normal prosedyre å stenge ned produksjonen. Vi regner med at dette ikke vil ta altfor lang tid, sier kommunikasjonsdirektør i Lundin, Frøydis Eldevik til NRK.

Torsdag formiddag bekrefter også Equinor at både Troll A, Grane og Oseberg er stengt. De to sistnevnte feltene er stengt ned som en konsekvens av at Stureterminalen stenges ned, som er en rådoljeterminal.

– Vi har en kontrollert nedstengning av Stureterminalen. Som følge av dette er Oseberg og Grane stengt fordi de ikke lenger kan levere olje til land, sier pressekontakt i Equinor, Elin Isaksen.

– Kan bli alvorlig

Gassfeltet Troll A leverer til Kollsnes-anlegget, men Kollsnes er stengt ned som følge av at Sture er nedstengt.

– Hendelsen medfører reduksjoner på leveransene til Europa. Gassco jobber nå med å minimere konsekvensene for selskapene som eksporterer norsk gass og for mottakere i Europa. Vi optimaliserer gasstransporten ved å utnytte fleksibiliteten i det integrerte nettverket, opplyser selskapet i en pressemelding.

Troll A står for om lag 25 prosent av den norske leveransen av gass, opplyser olje- og gassekspert Bjørn Vidar Lerøen.

– Blir nedstengningen langvarig, innebærer det et alvorlig bortfall av norsk gass, sier Lerøen til NRK.

Verdt mellom 100 og 200 millioner i døgnet

Equinor greier imidlertid å levere nok olje til markedet, understreker Isaksen.

Hun vil ikke si noe om hvor mye penger Equinor taper på nedstengningen, men en beregning gjort av NRK viser at Oseberg, Ivar Aasen, Edvard Grieg og Grane til sammen produserer olje verdt mellom 150 og 200 millioner kroner i døgnet, med dagens oljepris.

Dette innebærer imidlertid ikke direkte tap for oljeselskapene, så lenge de klarer å levere det de har lovet til markedet.

– Men tap blir det uansett, siden nedstengningen innebærer en utsettelse av inntekter, sier Lerøen.

Stureterminalen har to kaianlegg som kan motta oljetankere på opp til 300.000 dødvekttonn. Videre har terminalen fem lagre som til sammen har en kapasitet på en million kubikkmeter.

Isaksen kan heller ikke si hvor lenge Stureterminalen skal være stengt.

Statens Havarikommisjon skal undersøke ulykken og har folk på plass i løpet av dagen. Klokken 10.20 bekrefter politiet at de har startet etterforskning av kollisjonen.

Det var klokken 04.03 at Hovedredningssentralen ble varslet om kollisjonen ved Stureterminalen i Øygarden i Hordaland.

Ifølge tjenesten Marine Traffic la tankbåten ut fra havnen klokken 03.55. Kollisjonen skal altså ha skjedd like etterpå.