Stenger dagsentre etter taxi-smitte

Dagsentre for eldre i Stavanger stenger i romjulen på grunn av smittesituasjonen, melder kommunen. Grunnen er at de ikke ønsker at brukere av dagsentrene skal kjøre med drosje etter smitteutbruddet blant taxisjåfører på Nord-Jæren.