Smittetallet i Stavanger har aldri vært så høyt på et døgn. Fredag er det registrert 36 nye tilfeller av korona i kommunen.

Smittevernoverlegen er bekymret.

– Det vil gå en stund før vi får full oversikt over hvor mange dette gjelder, og det kan forsette å spre seg en stund til, sier Runar Johannessen til NRK.

Utbrudd blant taxisjåfører

Økningen er hovedsakelig knyttet til et utbrudd blant et somalisk miljø og blant drosjesjåfører.

20 av personene er smittet av en nærkontakt. 14 har usikker eller ukjent smittekilde.

– Noen av de usikre smittetilfellene har tilknytning til det somaliske miljøet, men vi vet ikke hvem som er smittekilden, sier Johannessen.

Det er ikke påvist smitte mellom taxisjåfør og passasjerer. Likevel oppfordrer han de som har tatt taxi i regionen mellom 14. og 24. desember om å ha lav terskel for å teste seg.

Torsdag sa smittevernoverlegen at de vurderer taxi-restriksjoner etter utbruddet blant drosjesjåfører.

Fjernet nylig lokale restriksjoner

Beredskapsledelsen i kommunen skal fredag diskutere om det er nødvendig med strengere tiltak.

De lokale koronatiltakene på Nord-Jæren ble opphevet 17. desember.

Disse lokale tiltakene oppheves: Ekspandér faktaboks Stavanger, Sandnes, Sola og Randaberg innførte disse lokale tiltakene i november. Nå er dette anbefalinger - og ikke forbud/påbud - fra og med 17. desember: Unngå bruk av kollektivtransport.

Bruk munnbind i kollektivtransport når det ikke er mulig å overholde minst én meter avstand til andre.

Bruk munnbind ved besøk på syke- og aldershjem

Alle som kan, bør ha hjemmekontor.

Alle gjester på serveringssteder bør registrere seg.

Når forbudet mot idretts- og fritidsaktiviteter for voksne, i grupper med flere enn ti personer, oppheves, er det svært viktig at avstandskravet på minst én meter fortsatt overholdes ved slike aktiviteter.

– Det kan bli aktuelt med nye lokale restriksjoner, sier Johannessen.

Lille julaften ble det registrert 16 nye smittetilfeller i Stavanger, og åtte tilfeller dagen før.

Økende smitte i fylket

Rogaland har den siste tiden vært et av fylkene med minst smitte i landet.

For to uker siden var Rogaland det eneste fylket som hadde under 20 smittede personer per 100.000 innbyggere de to siste ukene. Å ligge under denne grenseverdien defineres som at det er lav forekomst.

Tidligere denne uken økte tallet til 32 smittede per 100.000 innbyggere de siste to ukene.