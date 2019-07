– Ingen samfunn skal såres av at mitt navn står skrevet i deres by, sier Muhammad Yunus til Rogalands Avis.

Et kunstverk som er ment å hedre fredsprisvinneren fra 2006, har skapt debatt i Stavanger de siste dagene. Enkelte muslimer i byen liker ikke at kunstverket kan tråkkes på. Grunnen er at fredsprisvinneren deler navnet med muslimenes hellige profet.

De ønsker derfor at kunstverket flyttes fra bakken. Nå får de støttte fra Yunus selv.

– Jeg kan fullt ut forstå følelsene deres. For at de skal slippe å oppfatte det som krenkende, mener jeg at platen bør fjernes fra bakken, sier fredsprisvinneren til avisa.

Bronseplaten med navnet til fredsprisvinner Muhammad Yunus er nedfelt i bakken ved Torget i Stavanger. I flere år har muslimer i byen reagert på kunstverket. Foto: Rolv Christian Topdahl / NRK

Han går dermed imot ordfører Christine Sagen Helgø (H). Hun vil la kunstverket ligge der det ligger.

– Den skal handle om fredsprisvinnerne og har ingen tilknytning til profeten Muhammad. Ut ifra den informasjonen jeg har, ser jeg ingen grunn til at installasjonen skal endres, sier Sagen Helgø.

– Langt innefor ytringsfriheten

Hun mener installasjonen er «langt» innenfor ytringsfriheten.

– Samtidig imøtekommer jeg alltid henvendelser om møte. Jeg åpner naturligvis for at de kan komme med sine synspunkter, sier Sagen Helgø til Rogalands Avis.

Stavanger-ordfører Christine Sagen Helgø (H) på Torget, ikke langt fra den omstridte bronseplaten. Foto: Hanne Høyland / NRK

Frp har advart mot å fjerne bronseplaten fra bakken.

– Dette er en plate som har ligget her i flere år, som representerer fred som også muslimene tror på, sa bystyremedlem Mats Danielsen til NRK i forrige uke.

– Ikke viktig sak for oss

Talsperson Summer Ejaz ønsker mandag ikke å kommentere saken og henviser til leder i MFR, Mubarak Ali.

Ali skriver i en pressemelding at ønsket om å flytte bronseplaten var et initiativ fra to enkeltmedlemmer i MFR. Det var ikke koordinert med MFR som organisasjon.

«Det er ikke prioritert som en viktig sak for oss. Vi har forståelse for at enkelte kan føle seg krenket, men kunstinstallasjon har ikke hatt som intensjon å krenke verken Profeten eller islam.», skriver Ali.