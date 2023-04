Etter 3–3 i kamper, skulle avgjørelsen falle i best av sju-serien i Stavanger i kveld. Skulle det bli Stavanger Oilers sin niende NM-tittel? Eller skulle Storhamar ta nok en seier i Stavanger og sikre sin åttende?

Starten av første periode var intens og jevnspilt, og det var Storhamar som hadde de største sjansene i åpningsminuttene.

Så tok Oilers mer og mer over spillet, uten at de klarte å skape de helt store sjansene.

Første periode endte dermed 0–0.

Colton Beck satte 2–0 for Stavanger Oilers mot Storhamar. Foto: Carina Johansen / NTB

Sendte hjemmefansen til himmels

Andre periode startet omtrent like intens og jevn som første periode. Begge lagene hadde sine sjanser, men etter rundt seks og et halvt minutt spilt satte Martin Lefebvre pucken i mål.

1–0 Stavanger Oilers.

Deretter handlet det nesten kun om ett lag. 14 minutter ut i perioden satte Colton Beck 2–0 og sendte et fullsatt DNB Arena til himmels.

– Vi stresser og spiller ikke vårt spill. Vi må roe oss ned, sa Storhamars Patrick Elvsveen til TV 2 i andre pause.

Patrick Rørbu Elvsveen. Foto: Carina Johansen / NTB

Oilers sin første målscorer, Lefebvre, mente ledelsen ikke var trygg enda.

– Vi må fortsette slik vi har gjort. Den defensive planen er en nøkkelfaktor for oss. Vi er nødt til å være sterke foran eget mål og fange returene, sa Lefebvre til TV 2.

Fikk matchstraff

Og Oilers gjorde nettopp det. Til vill jubel fra de 4250 hjemmesupporterne, forsvarte hjemmelaget med keeper Henrik Holm i spissen, seg med nebb og klør.

Storhamar hadde noen store sjanser, men klarte ikke å sette pucken i mål.

Og med ti minutter igjen på klokka gikk det fra vondt til verre for Storhamar.

Toppscorer Peter Quenneville fikk matchstraff for en stygg takling på Oilers Colton Beck, og Storhamar måtte spille i fem minutter i undertall.

Stavanger Oilers-eier Tore Christiansen kunne sprette champagnen og feire i sin sedvanlige gulldress. Foto: Torkel Schibevaag / NRK

Etter utvisningen klarte ikke Storhamar å sette inn noen særlig sluttspurt, og da det stod 59'59 på klokka, kunne Colton Beck sette pucken i et åpent Storhamar-mål til 3-0 Oilers til vill jubel fra hjemmefansen.

Dermed kunne Stavanger Oilers, som også vant serien i år, ta sitt andre strake NM-gull og kalle seg Norges beste ishockeylag i 2022/23.

Storhamars Christian Øygarden i duell med Stavanger Oilers' Dan Kissel. Storhamars Sverre Rønningen til høyre i bildet. Foto: Carina Johansen / NTB

Oilers-kapteinen takket for seg

Seieren mot Storhamar var også siste kampen til Oilers-kaptein Dennis Sveum, som legger opp etter sesongen. Han kan nok kalles en legende i klubben.

Sveum har spilt over 800 kamper for klubben, vunnet ni NM-gull, syv seriegull og en seier i kontinentalcupen.

Siden 2020 har han vært kaptein i klubben, og kunne mandag altså løfte sin niende kongepokal. Og for å sette kronen på verket, ble han like greit kåret til banens beste i sin siste kamp for klubben.

Det var også Oilers-trener Todd Bjørkstrands siste kamp som trener i klubben. Han har vært trener i klubben siden 2018.