– Vi går jo fram med et godt eksempel, ved å få ny garderobe. Det setter jo også litt press på de andre klubbene, sier Sikke Vasshus Ask, som spiller på Oilers Kvinner Elite.

Nylig åpnet Stavanger Oilers en splitter ny kvinnegarderobe i DNB Arena.

Den nye garderoben er en del av klubbens satsing på A-laget for kvinner, og kostet klubben 3 millioner kroner.

Her har de blant annet følgende fasilitetene:

Vekter til å trene styrke

Personlige oppbevaringsbokser

Sminkespeil

Dusj

Sikke Vasshus Ask fikk æren av å klippe snoren for den høytidelige åpningen av garderoben for Oilers kvinner Elite Foto: Brian McHattie / Oilers

Slår et slag for kvinnehockey

Det er mange ishockeyklubber som nå har egne elite kvinnelag. De må dele garderober med andre lag, mens alle A-lagene av menn har egne garderober.

Frem til nå har også Oilers-kvinnene flyttet mellom forskjellige garderober.

Denne sesongen har de brukt DNB Arenas bortegarderober. Hver gang herrelaget hadde kamp, måtte de flytte ut for å gi plass til bortelaget.

Silje Gundersen fra Oilers i kamp mot Lea Flaa fra Bergen. Oilers slo Bergen i denne kampen. Foto: Trine Nessler Wichmann / Oilers

– Det er så viktig at vi får på dagsordenen at det skal være like muligheter uavhengig av kjønn, sier Tore Christiansen, som er styreleder og eier av Stavanger Oilers.

Han mener de har bygget den flotteste kvinnegarderoben i Europa, i tillegg har klubben også begynt å betale kvinnelagets reiseregninger og mat på kamper.

– Kvinnehockey har hatt helt andre rammer enn guttene. De har betalt penger for å utøve idretten sin, mens guttene har tjent penger på det. Nå kan de utøve idretten sin uten at det koster de penger, sier Christiansen.

Klubbens nye grep høster ros fra Norges Ishockeyforbund. De ønsker de at alle ishockeyklubber med egne kvinnelag skal gjøre det samme som Oilers.

President i Norges Ishockeyforbund Tage Pettersen Foto: Kenneth Myhre / Norges Ishockeyforbund

– Det Oilers har gjort er enestående og en milepæl. De har økonomi til å gjøre dette, men dette er et viktig signal til ishockeyklubbene. Vi vil at kvinner og menn skal behandles likt, sier presidenten i Norges Ishockeyforbund, Tage Pettersen.

Tror de vil bli bedre spillere

Mangeårig landslagsspiller Marianne Dahlstrøm har over 50 landskamper, og har spilt for Vålerenga og Hasle Løren. Hun mener at det satses altfor lite på kvinnehockey.

– Det gjøres mange gode ting for kvinnene, men det står nok fortsatt mye på holdninger i klubbene, sier Pettersen.

– Hva mener du med det?

– Ishockey har vært en gutteidrett inntil for få år siden. Mange klubber sier de har fullt belegg i garderobene og har ikke mer istid. Men da sier vi at de må starte på null igjen og ta med kvinnene også når de setter opp istid og garderobeplass.

I garderoben har kvinnene i laget sin egen plass. Foto: Brian McHattie / Oilers

Oilers-spiller Sikke Vasshus Ask, mener i alle fall at klubben hennes er på rett vei, når det gjelder å få statusen til kvinnehockey opp. Og hun tror at de nye garderobene også vil få sportslige konsekvenser.

– Nå har vi muligheten til å trene mer styrke på egen hånd enn det vi hadde før, i tillegg til at vi har det mer sosialt sammen, sier hun.

– Det setter et helt eget preg på laget, og du merker at det blir en helt egen stemning, sier Vasshus Ask.