– I en by på Stavangers størrelse er det veldig bra.

Administrerende direktør for milliardbygget, Per-Harald Nilsson, er fornøyd med de første fem årene:

– Folk hadde store forventninger, og jeg mener vi har innfridd med alt fra heavy metal til opera og kammermusikk. Alle får sitt.

FORNØYD: Administrerende direktør Per-Harald Nilsson har ledet konserthuset i fem år, og er veldig fornøyd med tilbudet. Foto: Anett Johansen Espeland / NRK

Fredag 15. september er det nøyaktig fem år siden Stavangers nye storstue ble offisielt åpnet av kronprins Haakon.

Målet var å doble publikumsbesøket, og det har konserthuset klart.

– Det skulle bare mangle. Bygger du et dobbelt så stort hus, får du dobbelt så mye å støvsuge, sier musikkjournalist i Stavanger Aftenblad, Leif Tore Lindø.

TERNINGKAST 4: Musikkjournalist Leif Tore Lindø savner flere «må se-artister» i konserthuset, og triller en firer på terningen. Foto: NRK

Midt på tabellen

Han gir en sterk firer på terningen til de genrene han befatter seg med, som pop, rock og underholdning:

– De ligger trygt plassert «midt på tabellen». Solid, men ikke veldig spennende.

Lindø mener høstens program er typisk.

Foruten de ukentlige konsertene med Stavanger Symfoniorkester, er programmet godt befolket av på plateaktuelle norske, samt noen svenske pop- og rockartister, ved siden av et knippe humorshow, noen opera- og danseforestillinger, samt flere tribute-show som hyller gamle storheter.

NORSK DOMINANS: Susanne Sundfør er en av mange plateaktuelle, norske artister som spiller i konserthuset i høst. Hun får selskap av blant andre Aurora, Gabrielle, Maria Mena, Ingebjørg Bratland og Kari Bremnes. Foto: Tom Øverlie / NRK P3

– Innimellom har de glimtet til med folk som Elvis Costello og Rufus Wainwright, men jeg tror mange musikkinteresserte savner flere artister som du bare må se; en intimkonsert med Nick Cave eller Keith Jarrett for eksempel, sier Lindø.

Må tjene penger

Men direktør Per-Harald Nilsson forsvarer programpolitikken. Han viser til at noen av de største artistene som Lindø nevner, velger større arenaer fordi de har et større publikum, og større inntjeningskrav:

– Nick Cave var faktisk aktuell her, men det gikk ikke. Og Sting valgte for eksempel Sørmarka Arena framfor oss sist han var her, sier Nilsson.

Direktøren viser til at billettene ikke kan bli for dyre, og at konserthuset tross alt må tjene penger.

– Riktignok subsidierer vi enkelte popkonserter, men konserthuset driver etter vanlige forretningsmessige prinsipper.

Han er uansett glad for at konsertmarkedet i byen totalt sett har vokst etter at konserthuset åpnet, og at de ulike konsertstedene har funnet sitt marked.

PUBLIKUMSREKORDEN: Mods-musikalen «Revansj» ble sett av rundt 21.000 publikummere høsten 2012. Det er fortsatt rekord i konserthuset. Den ble vist i Zetlitz-salen, som er en såkalt «black box». Foto: Dag Magne Søyland

Må tørre å satse

Selve konserthuset, med to nye saler, kostet rundt 1,3 milliarder kroner å bygge, og så kommer parkeringshus og parkanlegg i tillegg.

Driftsstøtten fra kommunen er gradvis trappet ned, og utgjør nå sju millioner kroner i året, som er cirka ti prosent av inntektene.

TO SALER: Fartein Valen-salen for akustisk musikk er Stavanger Symfoniorkesters faste scene. Orgelnetter og filmkonserter har vært populære innslag på programmet der. Foto: Arild Eskeland / NRK

I det politiske miljøet var Fremskrittspartiet mest kritisk til byggingen, og bystyremedlem Atle Simonsen mener fortsatt at pengene heller burde ga gått til skole og eldreomsorg.

– Men nå står bygget der, og det må vi glede oss over, sier Simonsen.