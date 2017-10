Statoil inngår kontrakter før Stortinget har godkjent utbygging

Espen Barth Eide, Aps fraksjonsleder i Stortingets miljø- og energikomité. Foto: Torbjørn Kjosvold / Forsvarets mediesenter

I forslaget til statsbudsjett skriver Olje- og energidepartementet (OED) at det vil gi Statoil samtykke til å inngå kontrakter før plan og drift (PUD) er godkjent av Stortinget, melder Aftenposten. Regjeringen mener Statoil trenger det samtykket for å få «en god gjennomføring og en effektiv feltutbygging».

Espen Barth Eide, Aps fraksjonsleder i Stortingets miljø- og energikomité, mener ordningen bør revurderes.

– Hårreisende

– Det betyr at Regjeringen binder opp Stortinget til løsninger som kan ha store konsekvenser for lokale interesser, miljø og andre næringsinteresser. Det bør også være i industriens egen interesse at man har gode prosesser som gir tillit hos befolkningen, sier Barth Eide.

– Det er hårreisende at man på denne måten setter Stortinget sjakk matt og tildeler kontrakter før saken er ferdig behandlet i Stortinget, sier SVs Lars Haltbrekken.

OED skriver at alle kontrakter som inngås før PUD er behandlet, må ha en kanselleringsklausul. Regjeringen har skrevet i statsbudsjettet at de forventer Statoil leverer plan for Castberg-feltets utbygging og drift i høst og at saken havner på Stortinget til våren.