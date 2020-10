– Dette er en nydelig dag. Endelig er vi lyttet til. Det er en stor lettelse, sier fylkesordfører i Rogaland Marianne Chesak (Ap).

Frem til i dag har det vært stor usikkerhet knyttet til om fylkeskommunene har økonomi til å garantere for store veiprosjekter.

Marianne Chesak (Ap), fylkesordfører Rogaland. Foto: Stine Rørvik / NRK

De norske fylkene har stilt garantier for over 154 milliarder kroner for riksveier. I flere år har for eksempel Rogaland fylkeskommune kjempet for å slippe å ha garantiansvar for riksveier.

Fylkeskommunen har allerede stilt garantier for 31,8 milliarder kroner, der 25 milliarder er garantier for rene europa- og riksvegprosjekter. Det er desidert mest i landet.

Til sammenlikning er fylkeskommunens driftsinntekter 7,3 milliarder i året.

Fylket har sagt nei til å stille garanti for videre utbygging av E39, mellom Ålgård og Lyngdal på 11 milliarder kroner.

– Det er et dysfunksjonelt system. Fylkeskommunene skal stille garantiansvar for prosjekter, hvor vi hverken kan styre inntekter eller utgifter. Vi kan ikke gjøre noe aktivt. Dette har vært en stor byrde for fylkeskommunene, sier Chesak.

Fylkeskommuners garantiansvar Fylkeskommune Driftsinntekter (1000 kroner) Vedtatt garantiramme (1000 kroner) Vedtatt garantiansvar i forhold til driftsinntekter (i prosent) Rogaland fylkeskommune* 7 349 493 31 817 880 433 Agder** 5 381 610 22 473 833 418 Trøndelag 8 379 781 24 298 000 290 Vestfold og Telemark 6 341 453 15 817 000 249 Innlandet 7 011 224 16 646 000 237 Vestland 13 116 329 18 786 000 143 Viken 17 016 331 16 508 084 97 Møre og Romsdal 5 646 954 3 946 352 70 Nordland 6 563 125 2 963 000 45 Troms og Finnmark 6 766 462 570 000 8 Oslo kommune og fylkeskommune 66 111 939 959 000 1

Staten overtar

Det nye vedtaket innebærer at staten må ta regningen dersom nedbetalingen av prosjektene ikke går som planlagt.

– Vi mener det er feil at når den rike staten bygger vei må de fattige fylkeskommunene stille garanti for det, sier stortingspolitiker Geir Pollestad (Sp).

Geir Pollestad, stortingsrepresentant (Sp). Foto: Terje Pedersen / Terje Pedersen

Det var opposisjonspartiene Senterpartiet, Fremskrittspartiet, Arbeiderpartiet og Rødt som sørget for flertallet.

Samferdselsdepartementet og kommunal og moderniseringsdepartementet mente derimot at denne løsningen ville undergrave bompengesystemet og frata fylkeskommunen innflytelse over bompengeprosjekter.

Under kan du se forholdet mellom inntekter og garantiansvar for de fylkene som er verst stilt:

Flere fordeler

– Hvorfor er det viktig at staten tar over?

– Det kan gi billigere bompenger. Det finnes også fylker som ikke er i stand til å gi mer garantier, slik at veiprosjekt stopper opp. Og så handler det om rettferdighet, sier Pollestad.

Han mener vedtaket gjør at flere veiprosjekt kan komme raskere i gang.

– Dette er en vinnersak på alle måter.

Fylkesordføreren i Rogaland har vært i møter med samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF) og kommunalminister Nikolai Astrup (H) om saken.

– De har forståelse for situasjonen. Men det er ikke kommet noe mer konkret enn det.

– Hvis dette går igjennom vil garantiansvaret bli kraftig redusert. Vi vil få mye sikrere økonomi, sier hun.