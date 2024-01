Rogaland fylkeskommune får millioner av staten for å tilby gratis ferjetransport i distriktet, men i desember ble det klart at fylkeskommunen igjen vil ta betalt for bilister på ferjene.

Tidligere har samferdselsminister Jon-Ivar Nygård gitt uttrykk for at Rogaland fylkeskommune kunne få i pose og sekk nå, men at det kunne være aktuelt å vurdere finansieringsordningen om pengene ikke ble brukt på gratis ferjer.

Fylkeskommunen kunne kreve billettpenger, samtidig som de får midler til å tilby et gratis tilbud.

Kommunal- og distriktsminister Erling Sande (Sp) sier derimot, i et ferskt brev til Rogaland fylkeskommune, at fylkeskommunen kan miste støtten om de tar betalt fra bilister.

Fra: Kommunal- og distriktsdepartementet Til: Rogaland fylkeskommune Sendt: 2. januar Emne: Ordninga med gratis ferje og reduserte ferjetakstar Dersom Rogaland fylkeskommune likevel byrjar å ta betaling frå passasjerane er det ikkje naturleg at staten skal halde fram med å kompenserer tapte billettinntekter. I eit slikt tilfelle vil staten måtte endre finansieringsforma slik at den er i tråd med målet for ordninga. Dette kan til dømes gjerast i samband med behandlinga av revidert nasjonalbudsjett til våren.

Så langt har Rogaland fylkeskommune motatt 8,9 millioner kroner i 2022 og 16,9 millioner kroner i 2023.

– Ikke naturlig at de får de midlene

– Vi ønsker å gi folk og næringslivet langs kysten gratis ferje. Det har vi fulgt opp med midler, men da forventer vi også at de midlene går til nettopp det, forklarer Sande.

Kommunal- og distriktsminister Erling Sande (Sp). Foto: Nadir Mohammad Alam / NRK

Selv om midlene aldri var øremerkede, understreker Sande at midlene fungerte som kompensasjon for tapte billettinntekter i fylkene.

– Når fylkeskommunen velger å ikke tilby gratis ferje, er det heller ikke naturlig at de får de midlene, forteller Sande.

– Det er jo ingen andre fylker enn Rogaland som har gjort et vedtak om å gå bort ifra denne nasjonale målsetninga, forklarer Sande.

Mener regjeringen straffer Rogaland

Mens Sande understreker at han forventer at støtten fra myndighetene går til gratis ferje for alle, tolker fylkesordfører Ole Ueland (H) brevet noe annerledes:

– Dette mener jeg konstaterer at vi har anledning til å finne en lokal tilpasset ordning, slik som fylkestinget i Rogaland har vedtatt. Det endrer ingenting nå. Om de senere endrer ordningen, må vi forholde oss til det.

Fylkesordfører i Rogaland, Ole Ueland (H), mener brevet fra statsråden ikke endrer noe per nå. Foto: Øystein Otterdal / NRK

Ueland mener regjeringen straffer Rogaland i det nye inntektssystemet for ferjer neste år.

– Derfor er det ikke å unngå at det er rutekutt, både på buss og båt.

Ved å ta betalt for kjøretøy vil fylkeskommunen kunne opprettholde ruter og gjøre det gratis for passasjerer på ferjer, forklarer Ueland.

– Vi mener det er viktigere at det går båt enn at det må være helt gratis.

– Hvis Stortinget overstyrer oss nå, vil det bli konsekvenser for båttilbudet i Rogaland, og da er det regjeringens ansvar.

Han mener Rogaland har funnet en løsning som er til å leve med, og viser samtidig til et skriftlig svar Sande ga Stortinget samme dag som brevet ble sendt.

KrF-leder Olaug Bollestad mener gratis ferjer «er en god distriktssak» hun vil prioritere nasjonalt. Foto: Simon Skjelvik Brandseth / NRK

– Noen steder har de måtte kutte i ruteproduksjonen. Det har vi ønsket å unngå. Dette er en prioritering.

Spår KrF-eksodus

Som del av flertallskoalisjonen i Rogaland fylkesting, er det KrF sammen med Høyre, Frp og Venstre som har bestemt at bilister skal betale ferjebillett.

KrF-leder Olaug Bollestad sier til NRK at hun mener gratis ferjer er en god distriktssak og vil prioritere det nasjonalt.

At fylkespartiet ser annerledes på det, får to tidligere KrF-ordførere til å se rødt.

– At KrF kunne gjøre noe slikt, setter oss i sjokktilstand, sier Kjell Nes, tidligere KrF-politiker og ordfører i Finnøy kommune.

Finnøy er en del av øysamfunnet i Ryfylke som igjen må betale for ferje.

Nes understreker at KrF har gått til valg på å beholde gratis ferje, og setter spørsmålstegn ved partiets pålitelighet.

– Hvis de enda ikke forstår alvoret og snur, blir det exodus i KrF, hevder Nes.

Ole Olsen, tidligere politiker (KrF) og ordfører på Kvitsøy, og daglig leder i Meling. Foto: Erik Waage

Ole Olsen var KrF-politiker og ordfører i Kvitsøy fra 2001 til 2011. Kvitsøy er en av Norges minste kommuner, og er helt avhengig av ferjetrafikken.

– Dette kan ikke KrF-folk leve med. Vi har jo stemt på dem. De holder ikke det de har lovet under valget.

– Nå har fylkeskommunen fått tydelig beskjed fra regjeringen at det endrer forutsetningene. Nå har jeg troen på at fylkeskommunen endrer vedtaket, forklarer Olsen.

– Det er synd

Anne Kristin Bruns er KrF gruppeleder på fylkestinget. Hun er glad for at mange engasjerer seg i saken, samtidig som hun innrømmer at situasjonen er utfordrende.

– Vi vil ha, og er for gratis ferje for alle, men vi må gjøre vonde prioriteringer i denne situasjonen. Det smerter, sier Bruns.

Anne Kristin Bruns er gruppeleder for Rogaland KrF på fylkestinget. Foto: Mathias Oppedal / NRK

Samtidig påpeker hun at hurtigbåttilbudet i stor grad er opprettholdt, selv om dette var noe fylkesdirektøren ville kutte i under forhandlingene.

– Vi skal bruke mange millioner kroner på gratis ferje for passasjerer, samt gi merkbar redusert pris for kjøretøy, sier Bruns.

Vebjørn Mathiesen Solli (Krf) er medlem av samferdselsutvalget og fylkestinget i Rogaland. Foto: Privat

– Det har kommet varsel om at ordningen kan endre seg, men vi vet ikke hva premissene kan bli. Hvis de endrer finansieringsordningen ved revidert statsbudsjett, må vi se på det da, sier Vebjørn Mathiesen Solli (KrF).

Han er medlem av samferdselsutvalget og fylkestinget i Rogaland.