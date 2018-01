– Vi var heldige, men vi trengte det også, sier Tor-Erling Ystebrød (60), platearbeider ved Aker Solutions sitt verft i Egersund.

I april i fjor var han endelig tilbake i jobb etter å ha vært permittert i tre måneder. Etter tre vonde år skinner nå sola på hjørnesteinsbedriften i Egersund: Senest i desember landet Aker Solutions en vedlikeholdskontrakt med Statoil verdt tre milliarder kroner.

– Er det lite å gjøre her, blir stemningen dårlig i hele byen, sier Ystebrød.

Men mye tyder på at stemningen blir god framover, både i Egersund og resten av oljedominerte Vest- og Sørlandet.

SR-Bank sitt ferskeste konjunkturbarometer vitner nemlig om et optimistisk næringsliv. SR-Bank spør to ganger i året bedriftsledere i Hordaland, Rogaland og Agder-fylkene om hva de forventer i tiden framover.

Sju av ti vil ansette

Denne gangen oppgir 70 prosent av bedriftslederne i olje- og gassbransjen at de vil ansette folk i løpet av 2018. Totalt har SR-Bank regnet seg fram til 10.000 nye arbeidsplasser i de fire fylkene det kommende året.

– Det mest overraskende er at det er et så voldsomt og raskt omslag innen olje- og gassnæringen. I fjor så det ganske mørkt ut, men nå ser det betydelig bedre ut, sier Kyrre M. Knudsen, sjeføkonom i SR-Bank.

Ifølge sjeføkonomen tilsier ikke aktivitetsnivået på norsk sokkel en så høy optimisme. Knudsen peker heller på effektiviseringen og kostnadsreduksjonen i bransjen.

– Selskapene har bemannet ned så mye at de nærmer seg minimumsbemanning. I tillegg har de effektivisert kraftig, noe som gjør at selskapene øker markedsandeler i Norge og i utlandet. Og den svake kronekursen hjelper også, sier han.

Kyrre M. Knudsen, sjeføkonom i SR-Bank. Foto: Mathias Oppedal / NRK

– Krisa er over

Interessen rundt næringslivets framtid på Vest- og Sørlandet er så stor at hele 180 bedriftsledere var påmeldt da Knudsen la fram Konjunkturbarometeret i Stavanger onsdag. Til og med olje- og energiminister Terje Søviknes (Frp) tok turen.

Terje Søviknes (Frp), olje- og energiminister. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

– Resultatet samsvarer veldig med det bildet vi ser i regjeringen, at oljekrisen definitivt er over og at optimismen er tilbake igjen i olje- og gassnæringen, sier statsråden.

– Fortsatt krevende i Rogaland

Arbeidsledigheten i Norge var i desember på 2,4 prosent, ifølge Nav, noe som er det laveste på lenge. Direktør i Nav Rogaland, Truls Nordahl, minner imidlertid om at oljefylket fortsatt er i en krevende situasjon.

– Fortsatt har vi den høyeste ledigheten i landet, men så har vi samtidig sett en betydelig nedgang i ledigheten det siste året, sier han.

Truls Nordahl, direktør i Nav Rogaland. Foto: Torkel Schibevaag / NRK

I Rogaland har ledigheten gått ned med 1,7 prosent det siste året – til 3,2 prosent, det betyr at 4500 personer har fått arbeid i løpet av 2017.

– Vi i Rogaland må i alle fall ha som mål å komme ned på landsgjennomsnittet, og dit tror jeg vi kan komme i slutten av 2018, sier Nordahl.