Nå tør de være optimister i Aker Solutions

Tirsdag ble det kjent at Statoil investerer inntil 55 milliarder kroner i fase 2 av Johan Sverdrup-feltet i Nordsjøen. Aker Solutions, Kværner og Siemens er tildelt utviklingskontrakter.

Aker Solutions har opplevd tøffe tider og blant annet sagt opp ansatte på grunn av tomme ordrebøker. I Stavanger tar de derfor imot den nye kontrakten med åpne armer.

– Det betyr enormt mye for oss, med tanke på situasjonen vår de siste årene. Det er knallbra at Statoil ser at vi er gode på konseptutvikling og at vi får utvikle det nye feltet på Johan Sverdrup, sier konserntillitsvalgt Hilde Karlsen.

Kontrakten med Statoil betyr arbeid til omkring 100 ansatte i Stavanger.

– Ikke friskmeldt ennå

Hilde Karlsen, konserntillitsvalgt i Aker Solutions. Foto: Ole Andreas Bø / NRK

Det er bare få dager siden Aker Solutions også ble tildelt en kontrakt på Njord A-plattformen. Karlsen mener dette gir en opptur for hele organisasjonen.

– Det blir en «boost» for oss når vi vinner kontrakter med Njord og Johan Sverdrup. Men vi er ikke friskmeldt ennå, og vi trenger enda mer påfyll av arbeid hvis vi skal begynne å ta inn nye folk igjen, sier hun.

– Hvordan vil du oppsummere det siste året?

– Det er ikke til å legge skjul på at vi gradvis har tømt bygget for ansatte, og det har vært tøffe tak. Nå er folk positive og optimistiske, og jobben vår framover blir å levere så godt at vi sikrer oss hovedkontrakten for Johan Sverdrup neste år, sier Karlsen.

– Er krisen på hell?

– Vi håper jo det, men vi kan aldri være for sikre. Men vi ser lys i enden av tunnelen nå.

Johan Sverderup Foto: Jan Harald Tomassen / NRK Ekspandér faktaboks ​Johan Sverdrup-feltet er navnet på et oljefelt i Nordsjøen. Dette ligger på Utsirahøyden i Nordsjøen,140 kilometer vest for Stavanger. Johan Sverdrup-feltet ble oppdaget ved prøveboringer i 2010

Det ligger omtrent 40 km sør for Grane/Balder

Feltet har en utstrekning på ca. 200 km2 I følge Oljedirektoratet er anslag pr. 31.12.2013 over totale ressurser 354.06 mill. Sm³ utvinnbar olje og 10.61 mrd. Sm³ utvinnbar gass. Dette ville plassert Johan Sverdrup-feltet på en 5.-plass i norsk sammenheng, basert på kun oljeressurser, og 7.-plass totalt. (Kilde: Statoil/Wikipedia)

Skal levere forprosjekt

Arbeidet Aker Solutions skal gjøre, er et forprosjekt for Johan Sverdrup-feltet: Hva må gjøres og hva vil det koste å bygge det.

Fordi utbyggingen av Johan Sverdrup-feltet er så stor, deler Statoil det inn i flere faser. Aker Solutions jobbet i hele fjor med studier på fase 2 av feltet.

– Vi så på hvordan Statoil kan få ned kostnadene, og er veldig glad for at de har tildelt oss arbeidet med fortsettelsen også, sier Jostein Sigvaldsen, prosjektleder i Aker Solutions.

– Det store må likevel være å få en kontrakt der dere faktisk skal bygge?

– Jo da, men nå skal vi gjøre denne jobben som vi er tildelt, og som vil vare ett års tid. Vi skal levere et kjempegodt produkt, forsikrer Sigvaldsen.