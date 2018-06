Se video av fjesingen lenger ned i saken.

Den ser kanskje harmløs ut ved første øyekast og smaker godt i panna, men om du stikker deg på den giftige fisken fjesing – da merker du det. Og det skikkelig.

Nå har den dukket opp langs badestrendene på Jæren.

Da dykker Elisabeth Tønnesen skulle ut på harpunfiske tidligere denne uken, la hun umiddelbart merke til aktiviteten langs havbunnen. Hundrevis av fjesing, tett inntil den populære badedestinasjonen Rægestranden på Sola.

– De var der med én gang jeg gikk uti, fra én meter eller to – og lenger ut, sier hun.

Fritidsdykker Elisabeth Tønnesen har aldri sett fjesing i så stort omfang som på Rægestranden på Sola i Rogaland. Foto: Elisabeth Tønnesen

Tønnesen har dykket mye på akkurat denne stranden og forklarer at hun aldri har sett fjesing i så stort omfang på Jærstrendene.

– Og jeg har dykket mye her.

Etter observasjonen kontaktet Tønnesen andre, som kunne fortelle at de også hadde sett den giftige fisken flere steder langs hele kysten.

– Gjør intenst vondt

Hver sommer mottar Folkehelseinstituttet (FHI) henvendelser fra folk som har stukket seg på den giftige svømmeren.

– Det kan være kjempevondt å stikke seg på den, sier Mette Ekeland, seniorrådgiver ved Giftinformasjonen.

Virkningene av et fjesingstikk kan være flere, men det er først og fremst den ekstreme smerten som er hovedproblemet, forklarer hun.

– Det kan være en del hevelse og litt rødt rundt der du har blitt stukket. En sjelden gang kan man oppleve å bli uvel i kroppen og noen kan få hevelser som kommer og går.

– Hva gjør man når uhellet er ute?

– Hvis man har tilgang på varmt vann – så varmt som man tåler uten fare for brannskade – så er det heldigvis sånn at mange får god smertelindring ganske fort, sier hun.

De fleste har god effekt av varmtvannsbehandling og det er sjelden at det trengs lege- eller sykehusbehandling.

Det kan gjøre fryktelig vondt å stikke seg på fjesingen, forklarer Mette Ekeland ved Giftinformasjonen, FHI. Foto: Privat

– En varmekjær art

Så hvorfor invaderer fjesingen badestrendene langs Jærkysten? Otte Bjelland er forsker ved Havforskningsinstituttet og har flere teorier. Den siste tiden har det vært svært varmt i Sør-Norge, med både tropenetter og varmerekorder på rekke og rad – også i sjøen.

– Det har vært uvanlig varmt, sier Bjelland.

Dette kan være noe av forklaringen på hvorfor den giftige fisken plutselig florerer på Jæren. Tidligere rapporter om uvanlig mye fjesing viser at det kan ha vært tilknyttet vanntemperatur, forklarer havforskeren.

– I våre farvann er den regnet for å være en sørlig og varmekjær art, det kan vi si med sikkerhet. Varmen i seg selv kan gjøre at den har et høyere aktivitetsnivå nå.

Samtidig er det kjent at det er store svingninger i årsklassestyrke blant våre fiskearter. Det kan også spille inn, mener Bjelland.

– Nå kan det ha vært et år med spesielt gode gyte- og oppvekstforhold, og at det er den årgangen som vises igjen i stort monn, sier han.

Tidligere er fjesingen blant annet observert i Skagerak og på Sørlandet. Bjelland vil ikke utelukke at man kan møte på fjesingen også andre steder langs kysten.

– Jeg vil tippe det er mulig å finne den, både lenger nord på Haugalandet og sørover, sier han.