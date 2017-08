Skuffet over at KrF dropper homoparade

I morgen starter festivalen Stavanger på skeivå, og på lørdag er det for første gang duket for en Pride-parade i Rogaland. Paraden skal gå gjennom Stavanger sentrum.

Samtlige politiske partier skal delta i paraden, og på arrangementer tilknyttet festivalen. Men KrF har takket nei til å delta både i åpningen, paraden og debatter. KrF skal heller ikke ha egen stand under festivalen.

– Det er veldig synd at KrF ikke stiller, sier Daniel Bøhn Rayner, leder i Fri Rogaland.

Det er organisasjonen Fri som arrangerer Stavanger på skeivå og Pride-paraden.

Har ikke tid til å delta

Stortingsrepresentant og 2. kandidat i Rogaland, Geir Toskedal sier partiet valgte ikke å prioritere Pride.

Daniel Bøhn Rayner i Fri. Foto: Mathias Oppedal / NRK

– Vi fikk en henvendelse før sommeren, med spørsmål om å delta i paraden og ha en stand. Det ble tatt opp i vår valgkampkomité, og vi valgte ikke å prioritere det, sier han.

Ifølge Toskedal ble det ikke nevnt noe om en debatt. Han sier han gjerne skulle deltatt i en debatt, men nå har han ikke mulighet til det.

– Jeg er opptatt på lørdag, sier han.

Toskedal er derimot klar på at det ville vært helt unaturlig for ham å delta i selve Pride-paraden.

– Organisasjonen Fri og partiet KrF har helt ulikt syn på ekteskapet, adopsjon og surrogati. Dermed kan jeg heller ikke gå i paraden deres, det vil bety at jeg støtter deres syn i disse sakene, sier han.

Toskedal understreker at KrF er opptatt av likestilling, respekt og aksept av homofile, men at det likevel blir feil for ham å gå i paraden.

– Trist at de ikke vil være med

I fjor gikk KrF-leder Knut Arild Hareide i Pride-paraden i Oslo. Det skapte sterke reaksjoner internt i partiet, men Hareide ble også hyllet for å delta.

Toskedal ser derimot ingen grunn til at han eller andre KrF-ere skal følge partilederens eksempel.

– Hareide ga en helt annen begrunnelse, som han må stå for. Jeg svarer for meg, sier han.

Geir Toskedal i KrF. Foto: Inger Johanne Stenberg / NRK

Hareide valgte å gå i fjorårets Pride-parade i Oslo for å vise støtte til ofrene etter skyteepisoden på en nattklubb i Orlando. Nattklubben var populær blant homofile, og 49 personer ble drept.

I organisasjonen Fri skulle de gjerne sett at samtlige politiske partier var representert både på festivalen og i paraden.

– Jeg syns det er trist at Toskedal og resten av KrF lokalt ikke følger opp partilederens initiativ, sier Rayner.

Pride-paraden i Stavanger starter klokka 14 lørdag.